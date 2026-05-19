La NASA publicó fotos del cielo de Mendoza que los dejaron sin palabras

Las imágenes fueron tomadas en distintos paisajes del sur mendocino y publicadas por APOD, el prestigioso programa astronómico vinculado a la NASA. Las postales muestran desde la Vía Láctea hasta galaxias y cometas sobre volcanes, rutas y escenarios naturales de la provincia.

Los cielos de Mendoza volvieron a captar la atención internacional, aunque esta vez no fue por el vino ni la montaña. Una serie de fotografías astronómicas tomadas en el sur provincial fueron seleccionadas y compartidas por APOD (Astronomy Picture of the Day), uno de los espacios de divulgación científica más reconocidos del mundo y vinculado a la NASA.

Las imágenes pertenecen al astrofotógrafo argentino Lucas D’Ortone, quien recorrió distintos paisajes mendocinos para capturar algunos de los fenómenos más impresionantes del universo en escenarios naturales únicos.

Las impresionantes imágenes del cielo mendocino que llegaron a la NASA

Las fotografías difundidas por APOD fueron tomadas en lugares emblemáticos como Malargüe, el área protegida La Payunia, El Sosneado y distintos sectores de la Ruta 40, zonas reconocidas por sus cielos oscuros y la escasa contaminación lumínica.

Las postales muestran fenómenos astronómicos integrados con la geografía mendocina, generando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron orgullo entre los mendocinos.

Entre las capturas destacadas aparecen:

La Vía Láctea sobre los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso.

sobre los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso. Las Nubes de Magallanes y la Cruz del Sur visibles desde el horizonte mendocino.

y la visibles desde el horizonte mendocino. Los cometas C/2025 R3 PanSTARRS y SWAN sobre rutas y volcanes del sur provincial.

y sobre rutas y volcanes del sur provincial. La galaxia de Andrómeda y la región de Rho Ophiuchi.

Las imágenes fueron publicadas en el Instagram oficial de APOD, una de las cuentas de astronomía más importantes a nivel mundial y seguida por millones de personas.

Quién es Lucas D’Ortone, el fotógrafo argentino detrás de las imágenes

Detrás de las fotografías está Lucas D’Ortone, un reconocido astrofotógrafo oriundo de Mar del Plata que lleva más de 15 años dedicado a registrar fenómenos astronómicos en distintos puntos del país.

Su trabajo combina precisión técnica, planificación y divulgación científica. Además de capturar imágenes del universo, también brinda talleres y capacitaciones relacionadas con la observación astronómica.

Según explicó, uno de sus objetivos es retratar el cielo respetando los colores y características reales del cosmos, evitando manipulaciones excesivas para mantener la autenticidad de cada escena.