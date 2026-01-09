La Justicia imputó al acusado de incendiar el árbol de Navidad de la Peatonal y ordenó su libertad: deberá hacer terapia

El hombre acusado de provocar el incendio del árbol de Navidad ubicado en la Peatonal Sarmiento fue imputado por incendio doloso, pero recuperó la libertad por decisión judicial. Deberá cumplir una serie de medidas.

La Justicia de Mendoza imputó formalmente al hombre acusado de haber incendiado el árbol de Navidad de la Peatonal, un hecho que ocurrió a comienzos de enero y generó fuerte repudio. Si bien el acusado permanecía detenido desde el 2 de enero, este jueves el Juzgado Penal Colegiado N°1 resolvió otorgarle la libertad bajo control judicial, al considerar que no correspondía dictar prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por el juez Leonardo Camacho, quien dispuso la inmediata liberación de del hombre de 33 años, tras una audiencia de control jurisdiccional solicitada por la defensa. No obstante, el magistrado confirmó la imputación por incendio doloso, formulada por la fiscal de Delitos No Especializados, Mónica Fernández Poblet, y estableció una extensa lista de obligaciones que el acusado deberá cumplir mientras avanza el proceso.

La imputación se sostuvo a partir de diversas pruebas recolectadas durante la investigación, entre ellas registros de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), imágenes aportadas por cámaras privadas y medios de comunicación, además de testimonios de personas que se encontraban en la zona al momento del incendio.

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron una botella con acelerante y otros elementos que habrían sido utilizados para iniciar el fuego. El episodio ocurrió en la intersección de San Martín y Peatonal Sarmiento, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, y fue calificado como un acto de vandalismo tanto por el Gobierno provincial como por la Municipalidad de la Ciudad, que reclamaron sanciones ejemplares.

Aunque el tribunal determinó que el imputado puede transitar el proceso en libertad, la resolución establece condiciones severas para mantener ese beneficio. Entre las principales medidas dispuestas se encuentran:

Fijar domicilio y prestar caución personal , informando cualquier cambio.

, informando cualquier cambio. Presentarse cada 15 días ante el juzgado y concurrir a todas las citaciones judiciales.

ante el juzgado y concurrir a todas las citaciones judiciales. Abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol .

. Prohibición de acercamiento y contacto con testigos de la causa.

de la causa. Entrega del documento de identidad y prohibición de salir del país , con notificación a Migraciones.

y , con notificación a Migraciones. Realizar tratamiento psicológico , con acreditación periódica.

, con acreditación periódica. Cursar la Ley Yolanda , vinculada a la formación en ambiente y desarrollo sostenible.

, vinculada a la formación en ambiente y desarrollo sostenible. No participar en eventos similares ni cometer nuevos hechos delictivos.

Desde el Juzgado Penal Colegiado N°1 advirtieron que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas implicará la revocación inmediata de la libertad, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal de Mendoza.