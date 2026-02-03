La Justicia condenó a Walter Bento por ser jefe de una banda que cobraba coimas por favores judiciales

El Tribunal Oral Federal 2 lo declaró culpable de jefe de asociación ilícita y otros graves delitos. La Justicia investigó a más de 30 personas que estaban involucradas en esta red.

El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó al exjuez federal Walter Bento y dictó veredicto para la treintena de acusados en el megajuicio que investigó una presunta red de coimas que operó durante años en la Justicia Federal de Mendoza.

La sentencia fue dada a conocer este martes por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, quienes determinaron las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.

El fallo marcó el cierre de un extenso debate oral que tuvo su última audiencia con las palabras finales de los acusados. Tras un cuarto intermedio, el tribunal comunicó la condena contra Bento, a quien consideró responsable como jefe de una asociación ilícita, además de otros delitos de extrema gravedad institucional vinculados al ejercicio de su función como magistrado.

Walter Bento se encontraba detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta desde el 8 de noviembre de 2023, luego de haber sido destituido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Con la sentencia condenatoria, el exjuez quedó formalmente responsabilizado por integrar y liderar un esquema de corrupción que incluyó pedidos y cobros de sobornos, maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En la causa también fueron juzgados integrantes de su familia. Su esposa, Marta Boiza, fue condenada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que su hijo mayor, Nahuel Bento, recibió condena por lavado de activos.

Durante la etapa final del juicio, tanto Walter Bento como sus hijos habían hecho uso de la palabra. En su última intervención, el exmagistrado pidió que cualquier responsabilidad penal recayera únicamente sobre él y no sobre su familia, planteo que fue parcialmente considerado por el tribunal al momento de dictar las sentencias.

La sentencia

Estos fueron los delitos por los que condenaron a Walter Bento:

Asociación ilícita en calidad de jefe

Enrequicimiento ilícito

Lavado de activos agravado como miembro de una banda y por funcionario público

Falsedad ideológica

Ocultamiento de un objeto que serviría de prueba

La sentencia para la familia Bento

Nahuel Bento

Lavado de activos agravado

Marta Boiza