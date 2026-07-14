La inflación en Argentina fue del 1,9% y en Mendoza llegó al 1,5% en junio

El INDEC confirmó una nueva baja del índice de precios a nivel nacional, mientras que Mendoza registró una inflación inferior al promedio del país. En el primer semestre, el costo de vida acumuló un 16,8% en Argentina y un 15,6% en la provincia.

La inflación de junio volvió a mostrar una desaceleración en Argentina. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9%, una décima por debajo del dato de mayo. En Mendoza, de acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), la inflación provincial fue del 1,5%, ubicándose por debajo del promedio nacional.

Cuánto acumuló la inflación en el primer semestre de 2026

Con el dato de junio, la inflación acumulada entre enero y junio alcanzó el 16,8% en Argentina. El mayor incremento del semestre se produjo en marzo, impulsado por factores estacionales y por el impacto que tuvo el aumento internacional del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente, lo que generó fuertes subas en los combustibles.

Desde entonces, la evolución mensual mostró una moderación:

Abril: 2,3%.

2,3%. Mayo: 2%.

2%. Junio: 1,9%.

Qué rubros aumentaron más en junio, según el INDEC

El informe nacional mostró diferencias importantes entre los distintos sectores de consumo.

Los mayores incrementos se registraron en:

Recreación y cultura: 4,2% .

. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,3% .

. Salud: 2,9% .

. Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

En tanto, otros rubros quedaron por debajo del promedio general:

Bienes y servicios varios: 1,8% .

. Educación: 1,7% .

. Transporte: 1,6% .

. Restaurantes y hoteles: 1,6% .

. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5% .

. Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3% .

. Comunicación: 0,9% .

. Prendas de vestir y calzado: 0,4%.

Uno de los datos más relevantes fue el comportamiento de Alimentos y bebidas, que volvió a ubicarse por debajo del índice general y continúa siendo uno de los principales factores que contribuyen a la desaceleración de la inflación.

Mendoza registró una inflación menor al promedio nacional

La medición realizada por la DEIE ubicó la inflación de Mendoza en 1,5%, cuatro décimas menos que el indicador nacional.

Con este resultado, la provincia acumula un incremento del 15,6% durante el primer semestre, manteniéndose por debajo del promedio del país. El dato refleja una evolución de precios más moderada respecto del promedio nacional y consolida dos meses consecutivos con registros inferiores al 2%.