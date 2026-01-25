La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $9000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kilos

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 26 al 31 de enero

Lunes 26

Guaymallén

Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9:30.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10:30.

Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 11:30.

El Bermejo: Barrio Fuerza y Progreso. Manzana: 9. Casa: 17. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. S.U.M. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10:45.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca Nº 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9:30.

San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10:30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela Nº 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta Nº 60 esquina Costa. A las 11:30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre Ruta provincial Nº 50. A las 12:30.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS Nº 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11:30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna ( Ex Cua Cua). A las 9.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

Martes 27

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9:30.

Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y Vías del Ferrocarril. A las 10:30.

Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüerita y Chuquisaca. A las 11:30.

Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. Virgen del Milagro 792. S.U.M. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9:40.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. S.U.M. Segundo Sombra s/n. A las 10:20.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11:40.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12:20.

San Rafael

El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10:30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9.

Miércoles 28

Maipú

Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9:30.

Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10:30.

Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11:30.

Las Heras

El Pastal: Escuela Nº 1-087 “Abdón Abraham”. Ruta Nacional Nº 40 y San Esteban. A las 9:30.

El Pastal: CEDRyS Nº 11. El Pastal y San Esteban. A las 10:30.

El Borbollón: Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. A las 11:30.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.

La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Guaymallén

Puente de Hierro: Escuela de Boxeo “Esparta Box”. Severo del Castillo 11167. A las 9:30.

Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10:30.

El Sauce: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente a Barrio Constitución. A las 11:30.

El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12:30.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela Nº 1-266 “Josefa Correas”. A las 9.

Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10:30.

Las Paredes: Aeroclub. A las 12:30.

General Alvear

Ciudad: Barrio Los Ranqueles. S.U.M. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. S.U.M. A las 10:45.

Jueves 29

Guaymallén

Belgrano: Centro de Salud Nº 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9:30.

Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 10:30.

Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca, entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 11:30.

Pedro Molina: Oruro 2673. Entre Alcorta y Montevideo. A las 12:30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9:40.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11:40.

Maipú

Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 9:30.

Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Sierra. A las 10:15.

San Carlos

Chilecito: Plaza distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10:30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11:30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Luján

Las Compuertas: Nuevo Playón deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 km 21. A las 9:30.

Las Compuertas: Barrio San Antonio. Calle Virgen del Rosario y Liniers. A las 10:30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.

San Rafael

Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 “Deoclesio García”. A las 10.

Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10:30.

Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Escuela nº 1-044 “Domingo Evaristo Bombal”. A las 12:40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Destacamento policial. A las 11:30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.

Viernes 30

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98 “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional Nº 40, kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171 “Dr. Miguel Angel Manzano.”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Las Heras

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 9:30.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 10:30.

El Zapallar: CEDRyS Nº 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 11:30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. S.U.M. A las 8.

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierrio. Calle O. 150 metros al Oeste de ruta Nº 143. A las 10:45.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9:30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11:45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12:30.

Sábado 31

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 10.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio El Portal. Merendero Horneritos. A las 9.

El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1