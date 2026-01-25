Accidente en Alta Montaña: una familia volcó y cayó por un barranco en la Ruta 7

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana a la altura de Horcones. En la camioneta viajaban cinco personas, entre ellas una menor de edad. Todos fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de Uspallata con politraumatismos leves.

Una familia protagonizó un accidente vial este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Alta Montaña, a la altura de Horcones. La camioneta en la que se trasladaban sufrió un vuelco en solitario y terminó fuera de la calzada, tras atravesar un guardarraíl y caer por un barranco.

En el rodado viajaban cinco personas, entre ellas una menor de edad.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los ocupantes y diagnosticó politraumatismos leves en todos los involucrados. Debido a las bajas temperaturas de la zona, fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de Uspallata.

En el lugar trabajó personal de Gendarmería Nacional, que asistió a la familia y desplegó un operativo preventivo para garantizar la seguridad vial en el corredor internacional.

El tránsito sobre la Ruta 7 se mantuvo habilitado y transitable durante toda la mañana, sin necesidad de aplicar cortes ni desvíos. En tanto, personal policial continúa con las tareas para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo en ese tramo de la ruta.