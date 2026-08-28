La familia de Malén celebró la perpetua para Juárez: “Nos quitó todo lo que nos daba paz”

Tras casi tres años de lucha, los familiares de Malén Ledesma recibieron con alivio la condena a prisión perpetua de Iván Gabriel Juárez Cruz por el femicidio de la joven de 24 años. “Se cierra un círculo y da un poco de paz”, expresaron después del veredicto.

El dolor de casi tres años se mezcló este viernes con una sensación de alivio para la familia de Malén Ledesma. Después de una semana de juicio, un jurado popular de Mendoza declaró culpable a Iván Gabriel Juárez Cruz por el femicidio de la joven de 24 años y resolvió una condena de prisión perpetua.

La decisión fue recibida con emoción por los familiares de Malén, que permanecieron durante todo el proceso judicial esperando una definición sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo.

Para la familia, el veredicto significó mucho más que una condena. Fue, según expresaron al salir del Polo Judicial Penal, la posibilidad de cerrar una etapa marcada por el dolor, las audiencias y la búsqueda de justicia.

La familia de Malén: “Hoy se hizo justicia”

Los familiares aseguraron que recibieron el fallo con tranquilidad porque confiaban en las pruebas reunidas durante la investigación y en el trabajo realizado por la Fiscalía y la querella.

Durante el juicio, la acusación había sostenido que el asesinato debía ser considerado femicidio, mientras que la defensa intentó que el crimen fuera encuadrado como un homicidio simple.

Finalmente, los 12 integrantes del jurado popular acompañaron la postura de los acusadores y declararon a Juárez culpable de femicidio.

“Estamos contentos, todavía no lo podemos creer”, expresó la familia después de conocer el veredicto. Para sus allegados, una de las cuestiones más difíciles de atravesar durante el proceso fue la ausencia de un pedido de disculpas o una manifestación de arrepentimiento por parte del acusado.

El llanto de Juárez y la reacción de los familiares

Antes de que comenzara la deliberación del jurado, Iván Juárez habló por primera vez durante el juicio. Reconoció haber matado a Malén y sostuvo que no existía ninguna justificación para lo ocurrido.

Sin embargo, negó que se tratara de un femicidio y aseguró que todo había comenzado durante una discusión entre ambos.

El momento generó una fuerte reacción entre los familiares de Malén. Según expresaron después del veredicto, no consideraron genuina la emoción que mostró el acusado durante su declaración.

La familia sostuvo que, a lo largo del proceso, Juárez nunca había demostrado arrepentimiento y consideró que sus lágrimas durante la última jornada estuvieron vinculadas con su propia situación judicial.

Para los familiares, la condena representa el final de una etapa que comenzó con el asesinato de Malén y que estuvo atravesada por la investigación, la preparación del juicio y las audiencias.

“Es una hora. Podemos todos cerrar un círculo y que ya descanse en paz por fin”, expresaron.

En ese sentido, remarcaron que la resolución judicial no borra el dolor provocado por la pérdida, pero sí permite recuperar algo de tranquilidad después de años de lucha.

La familia también destacó el acompañamiento recibido durante el juicio por parte de amigos, compañeros de facultad, compañeras de vivienda, familiares y testigos, muchos de los cuales declararon y se quebraron al recordar a la joven.

La vida de Malén antes del crimen

Malén tenía 24 años cuando fue asesinada. Era estudiante universitaria y atravesaba una etapa que, según contó su familia durante el proceso, estaba marcada por nuevos proyectos.

Había comenzado a compartir vivienda con compañeras de facultad, había conseguido trabajo y también estaba en pareja con un joven con quien proyectaba su futuro.

Sus familiares recordaron que Malén estaba empezando a construir una vida propia, con nuevos vínculos, proyectos y expectativas.

“Ella estaba empezando a ser feliz”, resumieron sus allegados.

Ese recuerdo fue uno de los aspectos más dolorosos para la familia durante el juicio: pensar en todo lo que la joven estaba construyendo y que quedó interrumpido de manera abrupta.

Uno de los familiares de Malén resumió el impacto de la pérdida con una frase que atravesó la jornada posterior al veredicto: “Nos quitó a una persona que nos daba paz”.

La condena a prisión perpetua por el femicidio de Malén

Con el veredicto del jurado popular, Iván Gabriel Juárez Cruz fue declarado culpable de femicidio, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua.

El juicio permitió reconstruir el vínculo entre Juárez y Malén, las circunstancias del ataque y las distintas evidencias incorporadas a la causa.

Entre las pruebas analizadas estuvieron los elementos forenses y digitales reunidos durante la investigación, además de los testimonios de personas cercanas a la víctima y al acusado.

La defensa había intentado descartar la figura del femicidio y sostener que se trató de un homicidio simple. El jurado, finalmente, no acompañó esa postura.