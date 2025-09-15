La familia busca a un joven de 19 años de Guaymallén

Michael Leonel Axel Cabrera, de 19 años, permanece desaparecido desde el 13 de septiembre. Las autoridades piden difundir su imagen y datos personales, y reportar cualquier información al 911.

Las autoridades solicitan la colaboración de los mendocinos para localizar a Michael Leonel Axel Cabrera, joven de 19 años, quien fue visto por última vez el sábado 13 de septiembre en la zona de Rodeo de la Cruz de Guaymallén.

Según consta en el expediente en curso, Michael mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura media, tez blanca, cabello corto y oscuro, y suele llevar visera. Sus ojos son marrones oscuros.

Entre sus señas particulares se destacan varios tatuajes: uno con la imagen del Gauchito Gil en uno de sus brazos, otro con el nombre “Ailin” en la mano derecha, y uno más en el antebrazo derecho con la inscripción “Marisa”. También presenta cicatrices visibles en distintas partes del cuerpo: hombros, piernas, costillas y cabeza.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro tipo jogging con detalles en naranja y rojo en la botamanga, una campera negra con líneas blancas en los brazos y un camperón del mismo color. Llevaba además una gorra blanca marca Adidas y zapatillas Nike modelo “Vapor Max”, con diseño bicolor: mitad negra y mitad blanca.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda, se ruega comunicarse de forma inmediata al 911. La participación ciudadana es clave en estos casos. Toda información puede ser relevante.