La cascada en Mendoza que deja maravillados a todos ideal para visitar el fin de semana a pocas horas del centro

Descubrí la Cascada del Ángel en Mendoza, un destino de turismo de naturaleza ideal para el fin de semana largo. Dónde queda, cómo llegar y qué hacer en este rincón de Potrerillos.

Mendoza sigue consolidándose como uno de los destinos más elegidos del país, no solo por sus bodegas y paisajes tradicionales, sino también por sus rincones naturales ocultos que sorprenden a quienes se animan a explorarlos. Entre ellos, la Cascada del Ángel se posiciona como una de las opciones más atractivas para una escapada de fin de semana a menos de dos horas del centro mendocino.

Ubicada en plena precordillera, esta caída de agua se convirtió en un punto elegido tanto por mendocinos como por turistas gracias a su impacto visual, la tranquilidad del entorno y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza con un camino apto para toda la familia.

Dónde queda la Cascada del Ángel en Mendoza

La Cascada del Ángel en Mendoza se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, en la zona de Potrerillos, a unos 60 kilómetros de la capital provincial. El lugar está enclavado en un paisaje típico de la precordillera de los Andes, rodeado de paredones de roca, vegetación autóctona y cursos de agua de deshielo.

Cómo llegar a la Cascada del Ángel

Para llegar a la Cascada del Ángel, hay que tomar la Ruta 7 en dirección a Potrerillos hasta el kilómetro 55 aproximadamente.

Existen dos accesos principales:

A través de la Estancia del Salto , solicitando permiso previo.

, solicitando permiso previo. Por un ingreso cercano a la ruta, frente a la estación aforadora, uno de los caminos más utilizados por los visitantes.

Qué hacer en la Cascada del Ángel

La principal actividad en este atractivo es el senderismo en Mendoza, con una caminata corta y de baja dificultad que bordea un arroyo hasta llegar al salto de agua, de aproximadamente diez metros de altura. Aproximadamente son unos 45 minutos de caminata, pero se puede realizar con toda la familia.

Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de un entorno natural único, ideal para la fotografía, el descanso y el contacto directo con la montaña. Además, es frecuente observar fauna típica de la región, como caranchos, chimangos, águilas mora e incluso zorros grises en las cercanías del agua.

El lugar no cuenta con servicios turísticos, por lo que se recomienda llevar agua, comida y todo lo necesario para pasar el día. Muchas personas eligen este espacio para hacer picnic y desconectarse del ritmo urbano.

Cabe destacar que el acceso puede tener costo, ya que el ingreso atraviesa terrenos privados donde se implementaron medidas de cuidado y mantenimiento del lugar. Aproximadamente el valor de la entrada es de $4.000 por persona.

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