La calculadora del Tomba: qué debe pasar para que Godoy Cruz se mantenga en primera

El Bodeguero perdió con Atlético Tucumán y necesita prácticamente un “milagro” para quedarse en la Liga Profesional. Solo le queda jugar un desempate con San Martín de San Juan o Aldosivi.

Godoy Cruz camina por la cornisa en la Liga Profesional. Prácticamente un milago dejaría a Godoy Cruz en primera y en mentalizar de qué es posible deberá ser el trabajo de Omar Turco Asad durante lo que resta de la semana.

El Tomba quedó muy complicado con la derrota por 2 a 1 contra Atlético Tucumán. En tanto, sus principales competidores, Aldosivi y San Martín de San Juan, sumaron y dejaron al equipo mendocino en situación crítica.

El dilema de Godoy Cruz se centra en que deberá ganarle sí o sí a Deportivo Riestra y esperar que Aldosivi no gane en la final que tendrá contra San Martín de San Juan. Si este final era infartante para el Tomba, se le suma otro condimento más importante que es que los dos posibles rivales se enfrentan entre sí.

¿Qué tiene que pasar para que Godoy Cruz llegue a la “final” por no descender?

Para que a Godoy Cruz le quede una última bala para permanecer en primera deben pasar estos resultados:

Gana Godoy Cruz sí o sí contra Deportivo Riestra.

Empate Aldosivi contra San Martín de San Juan

Con este resultado, San Martín de San Juan quedaría último en tabla general y promedios. Esto significa que desciende el anteúltimo en la tabla general, que estaría compartido entre el Tomba y el Tiburón. De esta manera, Godoy Cruz jugaría una final por no descender contra Aldosivi. En tanto San Martín de San Juan se iría a la B.

Gana Godoy Cruz

Gana San Martín de San Juan

Con este resultado, Aldosivi quedaría último en tabla general y promedios y descendería. El Tomba y el Santo sanjuanino compartirían el anteúltimo lugar y tendrían que jugar el partido desempate para ver quien desciende.

Estos resultados descienden a Godoy Cruz:

Gana Aldosivi

San Martín de San Juan y Godoy Cruz terminarían último y penúltimo en la tabla general y descenderían. Con este resultado no importa lo que pase en el Gambarte.

Empata Godoy Cruz

Pierde Godoy Cruz

Si el Tomba no gana, desciende pase lo que pase en el otro partido.