Jueves nublado en Mendoza: ¿llueve?

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este jueves la máxima llegará a los 23 grados. Se mantendrá nublado y podría llover.

Este jueves amaneció nublado y fresco en la provincia. Al respecto, el departamento de Contingencias Climáticas anunció que este jueves continuará de esta manera y que podría llover durante la jornada.

¿Cómo estará este jueves 05-03-2026?

Este jueves estará mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 16°C

Viernes 06-03-2026

Parcial nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos del este, lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Sábado 07-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas afectando sectores cultivados hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

Domingo 08-03-2026

Parcial nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Lunes 09-03-2026

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 11°C

Martes 10-03-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C