Juanes en Mendoza: ¿qué día se presenta y cómo conseguir las entradas?

El cantante colombiano anunció el lanzamiento de su nuevo álbum y su gira por la Argentina.

El cantante colombiano Juanes anunció el lanzamiento de su nuevo álbum y confirmó su regreso a Argentina en octubre, con una gira que incluirá shows en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Las entradas para su presentación en Buenos Aires ya están disponibles para los fans que esperan verlo en vivo.

El artista participó recientemente del Festival de la Confluencia en Neuquén, donde brindó su primer recital de 2025. Su gira por Argentina está organizada por Fenix Entertainment y lo llevará a varias ciudades del país.

Juanes tocará en Mendoza el 30 de octubre en el Arena Maipú. Las entradas aún no están a la venta para nuestra provincia, pero pronto lo estarán. Para el show de Buenos Aires sí ya salieron a la venta este viernes en la plataforma del Movistar Arena y su valor arranca en $85.000.

En una charla exclusiva con la agencia Noticias Argentinas durante su visita a Argentina, Juanes destacó el vínculo especial que tiene con el país y habló sobre sus artistas locales preferidos. En cuanto a su participación en el Festival de la Confluencia, Juanes expresó: “Estuvo increíble, fue pasar de cero a mil en un instante, por el show y una ciudad a donde nunca había ido, era una cosa gigante. Fue muy especial, la gente me ha recibido increíblemente y yo estaba muy emocionado de estar ahí“, refiriéndose al evento que se celebró el 6 de febrero en Neuquén.

Durante su presentación, interpretó una versión de “El temblor” de Soda Stereo, banda que ha influenciado fuertemente su carrera. “Yo soy muy fan de Soda Stereo, de Gustavo Ceratti y de toda la música argentina, de mucho más atrás, desde Gardel, desde que mis hermanos y mis papás tocaban canciones de Gardel“, recordó el cantante colombiano.

Además, mencionó que la música argentina ha dejado su huella en sus propias composiciones, citando a artistas como Charly García, Serú Girán, Fito Páez y Los Fabulosos Cadillacs entre sus favoritos. También aprovechó su visita al país para anunciar el próximo lanzamiento de un nuevo disco, producido por el argentino Nicolás Cotton, a quien definió como “un capo”.

“Hay un nuevo álbum, que terminé de grabar hace muy poco, literal, hace dos días. Terminamos la parte en la que tengo que estar grabando, cantando, tocando la guitarra“, comentó Juanes, agregando que se siente muy satisfecho con el resultado y que pronto comenzarán a salir nuevas canciones.

Juanes en Argentina

Juanes tiene previsto regresar a Argentina en octubre para una serie de conciertos, entre ellos el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 30 en el Arena Maipú de Mendoza y el 31 en el Quality Arena de Córdoba.

Las entradas para el show en el Movistar Arena están disponibles en www.movistararena.com.ar.

“Voy a estar en el Movistar Arena en Buenos Aires, tremendo lugar, estoy muy emocionado de estar ahí, es la primera vez para mí. Además voy a ir también a Córdoba y a Mendoza”, dijo el intérprete de “A Dios le pido” y “La camisa negra”.

Juanes también compartió su amor por la cultura argentina, recordando que desde niño estaba muy conectado con ella. “Yo en el colegio me disfrazaba de gaucho, tenía 11 o 12 años y me disfrazaba de gaucho. En el colegio siempre me ponían a cantar y yo cantaba Los Visconti o los Chalchaleros, cantaba ‘Samba de mi esperanza’, más folclore”, relató el colombiano, quien tiene un cariño profundo por el país.