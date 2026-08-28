Iván Gabriel Juárez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Malén Ledesma

El jurado popular declaró culpable a Iván Gabriel Juárez Cruz por el asesinato de Malén Ledesma, ocurrido en diciembre de 2023 en Luján de Cuyo. La joven tenía 24 años. La Justicia consideró que se trató de un crimen agravado por violencia de género.

El crimen de Malén Ledesma llegó este viernes a una definición judicial. Después de una semana de debate, un jurado popular de Mendoza declaró culpable a Iván Gabriel Juárez Cruz por el asesinato de la joven de 24 años y descartó el planteo de la defensa, que había intentado evitar la calificación de femicidio.

La decisión fue tomada por los 12 integrantes del jurado en el Polo Judicial Penal, luego de analizar las pruebas reunidas durante la investigación, los testimonios y la versión brindada por el propio acusado.

Con el veredicto de culpabilidad por femicidio, la consecuencia es la prisión perpetua para Juárez.

El jurado descartó que se tratara de un homicidio simple

Uno de los principales puntos discutidos durante el juicio fue la calificación legal del crimen. La defensa de Iván Juárez buscó demostrar que el asesinato no había ocurrido en un contexto de violencia de género y planteó que el hecho debía ser considerado un homicidio simple.

La Fiscalía y la querella sostuvieron una posición completamente diferente. Para los acusadores, las circunstancias del ataque permitían encuadrar el asesinato como femicidio, una figura agravada por el contexto de violencia de género.

Finalmente, los 12 ciudadanos que integraron el jurado popular acompañaron la acusación y encontraron a Juárez culpable de femicidio.

Juárez reconoció haber matado a Malén, pero negó que fuera un femicidio

Antes de que el jurado comenzara a deliberar, Iván Gabriel Juárez decidió hablar por primera vez durante el juicio. El acusado reconoció haber provocado la muerte de Malén y admitió que no existía ninguna justificación para lo que había hecho.

Sin embargo, sostuvo que el asesinato no había sido un femicidio. Según su versión, todo se había originado durante una discusión entre ambos y calificó el episodio como una “pelea tonta”.

Ese planteo no fue aceptado por el jurado.

La acusación había presentado durante el debate distintos elementos para sostener que el crimen debía ser analizado dentro de un contexto de violencia de género.

Entre las pruebas incorporadas al juicio se destacó además la información extraída del teléfono del acusado. Uno de los elementos que llamó especialmente la atención fue una búsqueda realizada minutos antes del ataque relacionada con los términos “aorta, arteria”. Las pruebas forenses y digitales fueron analizadas junto con el resto de los elementos reunidos durante la investigación.

El crimen de Malén Ledesma

Malén Ledesma tenía 24 años cuando fue asesinada. Era estudiante universitaria y mantenía desde hacía aproximadamente cuatro años una relación de amistad con Juárez.

El 8 de diciembre de 2023, ambos viajaron hacia la zona de precordillera de Luján de Cuyo para pasar el día.

Durante el regreso, cuando circulaban por la Ruta Provincial 82, en las inmediaciones de Blanco Encalada, Juárez detuvo la camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban.

Después de una discusión, el joven atacó a Malén con un arma blanca.

La víctima recibió cuatro heridas profundas en la zona del cuello y sufrió además numerosas lesiones. El cuerpo de la joven quedó tendido en la vía pública y fue encontrado posteriormente por personas que circulaban por el lugar.

El hallazgo generó el inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y puso en marcha la investigación que terminaría con la detención de Juárez.

Tras el ataque, Juárez escapó del lugar y se inició un operativo policial para localizarlo. La persecución terminó en Chacras de Coria, donde los efectivos lograron detener al acusado.

De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, al momento de su captura presentaba manchas de sangre y llevaba consigo el cuchillo que habría utilizado durante el ataque.

Desde entonces permaneció detenido y llegó al juicio acusado por el asesinato de Malén.

El debate se desarrolló durante una semana en la sala 15 del Polo Judicial Penal de Mendoza. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Andrea Lazo y Fernando Guzzo, mientras que el abogado Matías Salvi intervino como querellante en representación de Norma Da Fonseca, madre de Malén.

La defensa de Juárez estuvo encabezada por Ariel Benavídez y Gastón Nahman.

La jueza técnica Mónica Romero fue quien condujo el proceso y, una vez finalizadas las exposiciones, indicó al presidente del jurado que comunicara públicamente el veredicto.

La respuesta de los 12 ciudadanos fue contundente: culpable de femicidio. Al tratarse de un delito cuya pena prevista es la prisión perpetua, el fallo determina que Iván Gabriel Juárez deberá cumplir prisión perpetua por el asesinato de Malén Ledesma.