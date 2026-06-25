IPV: en qué casos pueden quitarte una vivienda social y cómo será el nuevo proceso de desalojo en Mendoza

La Legislatura provincial aprobó una nueva ley que agiliza la recuperación de las viviendas del IPV cuando existen incumplimientos. Mora, alquileres sin autorización y ocupaciones irregulares son algunas de las causas que pueden derivar en la pérdida de la propiedad.

El acceso a una vivienda del IPV representa una de las principales oportunidades para miles de familias mendocinas que buscan cumplir el sueño de la casa propia. Sin embargo, quienes resultan adjudicatarios deben cumplir una serie de obligaciones que, de no respetarse, pueden derivar en la desadjudicación y el posterior desalojo del inmueble. Con el objetivo de acelerar esos procedimientos, la Legislatura de Mendoza aprobó una nueva normativa que modifica distintas leyes provinciales y otorga más herramientas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para recuperar las casas que no estén siendo utilizadas de acuerdo con su finalidad social.

Actualmente, el organismo mantiene 28 viviendas bajo revisión por diferentes incumplimientos y anticipó que las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse una vez que sean reglamentadas y publicadas en el Boletín Oficial.

Qué cambia con la nueva ley del IPV

La reforma introduce modificaciones a la Ley 4.203, la Ley 9.001 y al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza.

El principal cambio es que el IPV podrá iniciar el juicio de desalojo una vez que la resolución de desadjudicación quede firme, evitando los extensos procesos que históricamente demoraban la recuperación de las viviendas.

Además, los Juzgados de Paz Letrada serán los encargados de intervenir en estos expedientes, con el objetivo de agilizar los tiempos judiciales.

Desde el organismo explicaron que la intención es garantizar que las viviendas construidas con fondos públicos vuelvan rápidamente al sistema para ser adjudicadas a otras familias que realmente las necesiten.

En qué casos una familia puede perder una vivienda del IPV

El presidente del IPV, Gustavo Cantero, explicó que las sanciones no serán automáticas y que siempre existirán instancias previas de notificación antes de iniciar una desadjudicación.

Entre los principales motivos que pueden derivar en la pérdida de una vivienda se encuentran:

Falta de pago prolongada de las cuotas.

de las cuotas. Alquiler del inmueble sin autorización del IPV.

del IPV. Abandono de la vivienda .

. Uso distinto al habitacional , como actividades comerciales o fines incompatibles con el programa social.

, como actividades comerciales o fines incompatibles con el programa social. Ocupaciones irregulares o cesión no autorizada de la propiedad.

El funcionario aclaró que las familias que atraviesen problemas económicos, como la pérdida del empleo u otras situaciones excepcionales, podrán presentar la documentación correspondiente para que su caso sea evaluado antes de adoptar cualquier medida.

Cuántos casos investiga actualmente el IPV

El organismo continúa realizando inspecciones y auditorías en distintos puntos de Mendoza para verificar que las viviendas sean ocupadas por sus adjudicatarios y utilizadas correctamente.

Durante 2025, el IPV inició 658 expedientes por posibles incumplimientos. De ese total:

El 95% correspondió a mora.

correspondió a mora. El 5% estuvo vinculado a ocupaciones irregulares.

estuvo vinculado a ocupaciones irregulares. Se resolvieron 514 casos .

. Se concretaron 18 desadjudicaciones.

En lo que va de 2026, el Instituto ya abrió 413 nuevos expedientes:

90% por mora.

por mora. 7% por mora combinada con ocupación irregular.

por mora combinada con ocupación irregular. 3% por ocupaciones irregulares.

Hasta el momento ya fueron resueltos 251 casos y permanecen 28 viviendas desadjudicadas en proceso de recuperación.

Qué hará el IPV con las viviendas recuperadas

Una vez finalizado el proceso judicial, las viviendas volverán a integrar el banco habitacional del organismo.

Desde el IPV adelantaron que trabajarán junto a los municipios para identificar a las familias con mayor necesidad habitacional utilizando los registros de demanda existentes en cada comuna.