Investigan el caso de una mujer que encontraron muerta en su domicilio

Un llamado al 911 por parte de una vecina alertando que hacia un mes que no la veía llevó al hallazgo. Detuvieron a una pareja que estaba en la vivienda.

Investigan un homicidio en Las Heras: una mujer de 74 años fue hallada muerta en su vivienda

Un grave hecho conmociona al departamento de Las Heras. Este viernes, alrededor de las 11.35, personal policial encontró sin vida a Silvia Susana Rodríguez, de 74 años, en su casa del barrio Cerro de La Capilla. Por el caso hay dos personas aprehendidas, entre ellas un hombre con antecedentes penales.

El episodio salió a la luz tras un llamado a la línea de emergencias realizado por una mujer conocida de la víctima, quien manifestó no haber tenido contacto con Rodríguez desde hacía aproximadamente un mes. Según relató, la mujer mayor vivía sola y, al acercarse al domicilio, fue atendida por un hombre que aseguró que la misma no se encontraba allí. La versión le resultó sospechosa, ya que el vehículo de la víctima estaba estacionado frente a la casa.

Al llegar los efectivos de la Comisaría 43°, fueron recibidos por el mismo sujeto, quien afirmó que la mujer se encontraba en un departamento en Malargüe desde el viernes. Tras la insistencia policial, permitió el ingreso a la vivienda. En el interior, los uniformados observaron la presencia de estupefacientes, numerosas bebidas alcohólicas y a la pareja del hombre, quien se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Durante la inspección, los policías se dirigieron a la habitación de la dueña de casa, que estaba cerrada con llave. Mientras se comunicaban con el Ayudante Fiscal para recibir instrucciones, el hombre confesó que la mujer había fallecido el viernes por la noche, sin brindar mayores detalles.

Al ingresar al cuarto, el personal constató que Rodríguez estaba recostada sobre la cama, cubierta con una sábana y sin signos vitales. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y si presentaba lesiones visibles.

En el lugar trabajaron efectivos de UID y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes. La causa quedó en manos del Ayudante Fiscal Dr. Buzola.

El principal aprehendido registra medidas judiciales pendientes y antecedentes penales, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.