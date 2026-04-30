Intoxicación por monóxido de carbono en Las Heras: una familia con cuatro niños afectada

Siete personas, entre ellas cuatro menores, resultaron afectadas en una vivienda del barrio Amigorena; tres niños y su madre quedaron internados tras ser diagnosticados con intoxicación por monóxido de carbono.

Un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono se registró en la noche del miércoles en el barrio Amigorena, en Las Heras, donde siete personas resultaron afectadas, incluidos cuatro niños, uno de ellos un bebé de seis meses.

El hecho ocurrió cerca de las 22:45 y fue intervenido por personal de la Comisaría 36°, luego de que se reportara el ingreso de un menor a un centro de salud con síntomas compatibles con intoxicación. Según el relato del abuelo de los niños, una de las menores comenzó a sufrir convulsiones, lo que motivó el traslado urgente por sus propios medios al hospital.

En el nosocomio, los profesionales diagnosticaron en primera instancia intoxicación por monóxido de carbono. Como consecuencia, tres menores y su madre quedaron internados, mientras que los demás adultos permanecen bajo observación médica.

Al inspeccionar la vivienda, las autoridades constataron que se trata de un inmueble precario, con espacios reducidos y la presencia de dos motocicletas de 150 cc en su interior. Además, se percibía un fuerte olor a combustible. Personal técnico de Ecogas verificó que no había pérdidas de gas, aunque de manera preventiva se dispuso el corte del suministro externo.

En el lugar también trabajaron efectivos de Bomberos y especialistas para determinar el origen de la intoxicación. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras.