Indignación en Luzuriaga: los vecinos están hartos de que se roben los medidores de gas

Una ola de robos de flexibles de cobre en medidores de gas dejó sin servicio a vecinos de calle Sarmiento, en Luzuriaga, generó importantes pérdidas económicas y reavivó el reclamo por mayor seguridad en la zona.

Una seguidilla de robos en gabinetes de gas generó indignación y preocupación entre vecinos de Luzuriaga en Maipú, luego de que delincuentes sustrajeran piezas de cobre de los medidores y dejaran sin servicio a numerosas viviendas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada y se extendieron a lo largo de al menos cinco cuadras sobre calle Sarmiento.

Según relataron los damnificados, los autores forzaron los gabinetes y cortaron los flexibles de cobre con herramientas, presuntamente para vender ese material en las chacaritas. “Hoy nos levantamos y nadie tiene gas. Nos cortaron los medidores y los flexibles a todos”, contó uno de los vecinos afectados.

La situación fue advertida en las primeras horas del día, cuando los frentistas notaron la falta de suministro y los destrozos en los gabinetes. En varios casos, los costos de reposición superan los 60 mil pesos por vivienda, un gasto que se suma al malestar por la inseguridad. “Esto pesa casi medio kilo. Imagínese todo lo que se robaron: es un desastre, un platal con lo que vale”, señaló una vecina.

Una cámara de seguridad de la zona registró a un sospechoso merodeando los gabinetes en el horario de los robos. De acuerdo con las imágenes, se trataría de una persona, aunque no se descarta la participación de más involucrados. “En una cámara se ve a uno, pero enfrente también cortaron. Capaz queda uno de cada lado”, explicó otro frentista.

Además del impacto económico y la falta de gas, los vecinos expresaron temor por otros hechos de inseguridad en el barrio. “Da cierta cosa pensar que uno estaba durmiendo en su casa mientras hay gente mirando para entrar”, comentó una residente, quien también sufrió daños en su vivienda.

Ante este escenario, la comunidad evalúa realizar reclamos conjuntos para exigir respuestas y mayor presencia preventiva. “No nos queda otra que unirnos”, resumieron los vecinos de calle Sarmiento, a la espera de que las denuncias tengan efecto y se refuercen las medidas de seguridad en la zona.