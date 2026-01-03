Incendio en una vivienda de Guaymallén: un joven fue hospitalizado por inhalación de humo

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una vivienda. El fuego causó importantes daños y obligó a una evacuación preventiva por riesgo de derrumbe.

Un incendio se registró este viernes cerca de las 19.20 horas en una vivienda ubicada sobre calle España, en el departamento de Guaymallén.

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de fuego en el inmueble.

Efectivos de la Comisaría 9ª llegaron al lugar y solicitaron la intervención de Bomberos del Cuartel Central y de Bomberos Voluntarios de Guaymallén. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar y extinguir las llamas.

Como consecuencia del incendio, se registraron daños en seis ambientes de la vivienda y en un vehículo que se encontraba en el lugar. Luego de la inspección, la policía dispuso la evacuación preventiva del inmueble ante el riesgo de colapso estructural.

En el lugar también intervino una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió y trasladó a un hombre de 28 años al Hospital Carrillo. El joven fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 9ª y se aguarda el resultado de las pericias para determinar las causas del incendio.