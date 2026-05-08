Incendiaron cuatro contenedores de basura en plena Alameda y detuvieron a un sospechoso

El hecho ocurrió durante la madrugada en San Martín y Urquiza, en la Alameda. Los contenedores quedaron completamente derretidos y un sospechoso fue detenido tras el alerta de vecinos y el monitoreo de las cámaras de seguridad.

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de este viernes en la zona de la Alameda, luego de que una persona incendiara al menos cuatro contenedores de basura sobre calle San Martín, entre Corrientes y Urquiza. El hecho generó preocupación entre vecinos y comerciantes, mientras personal municipal trabajó durante varias horas para limpiar la zona y retirar los restos derretidos.

Según relataron desde el lugar, los incendios comenzaron alrededor de las 5.20 de la mañana. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras advertir las llamas y el intenso olor a plástico quemado que quedó en el ambiente.

Los daños fueron importantes. Algunos de los contenedores quedaron completamente derretidos junto con la basura que había en su interior. Incluso, las ruedas y gran parte de la estructura desaparecieron producto de las altas temperaturas.

Trabajadores municipales indicaron que, gracias al monitoreo por cámaras de seguridad y al rápido accionar policial, lograron detener a la persona sospechada de provocar los incendios. En la zona hay cámaras tanto municipales como provinciales, además de sistemas de vigilancia privados de los comercios cercanos.

Santiago, un empleado municipal que trabajaba en la limpieza del lugar, aseguró que este tipo de hechos vandálicos son frecuentes en horas de la noche. “Acá prácticamente en la noche es tierra de nadie. Hay muchos robos y desorden con los contenedores”, expresó.

Además, señaló que anteriormente los daños consistían en basura desparramada o contenedores volcados, aunque remarcó que ahora la situación escaló con incendios intencionales. “No es para calentarse, es para hacer daño”, afirmó.

Mientras avanzaban las tareas de limpieza, todavía podían verse restos de plástico derretido y residuos quemados sobre la vereda. Desde la Municipalidad trabajaron con cuadrillas de Ingeniería Urbana para remover el material afectado y normalizar la circulación en la zona.