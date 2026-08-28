Imputaron al conductor que habría provocado el choque en calle Colón

Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, fue acusado formalmente por la muerte de Luciana Celeste Báez y por las lesiones provocadas a otros involucrados en el siniestro vial ocurrido en Mendoza. Ahora la Justicia deberá definir si continúa detenido o recupera la libertad bajo fianza.

La Justicia de Mendoza imputó al conductor del Citroën quién habría provocado el fatal siniestro vial ocurrido en calle Colón y Avenida Perú, donde murió Luciana Celeste Báez, una joven de 22 años y dejó herido de gravedad a la pareja de la joven.

La decisión fue tomada por la fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, Mariana Gutiérrez, quien imputó a Héctor Octavio Barroso Gallegos, de 21 años, por los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas.

La acusación formulada por la Fiscalía contempla tres figuras penales relacionadas con las consecuencias del choque en Colón y Perú.

Barroso Gallegos quedó imputado por homicidio culposo agravado, en relación con la muerte de Luciana Báez. Además, se le atribuyeron lesiones graves culposas agravadas y lesiones leves culposas, por las personas que resultaron heridas en el siniestro.

La Fiscalía encuadró los hechos bajo los artículos 84 bis, segundo párrafo; 94 bis, segundo párrafo; 94, primer párrafo; y 54 del Código Penal, según consta en el comunicado oficial.

La imputación representa un avance en la investigación, aunque no implica todavía una condena. El proceso judicial continuará con la incorporación y análisis de las pruebas correspondientes.

Murió una joven de 22 años tras el choque

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en la intersección de calle Colón y Avenida Perú, en Mendoza.

Como consecuencia del impacto murió Luciana Celeste Báez, de 22 años. Además, su pareja de 24 años sufrió graves heridas y se encuentra internado en el Hospital Central, situación que derivó en las acusaciones por lesiones culposas incorporadas por la Fiscalía.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Tránsito, que deberá avanzar ahora con las distintas medidas destinadas a establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Después de la imputación, Héctor Barroso Gallegos deberá completar el circuito de antecedentes y los trámites procesales establecidos para este tipo de investigaciones.

Una vez cumplidos esos pasos, la Fiscalía resolverá su situación procesal.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, deberá determinarse si recupera la libertad bajo fianza o si permanece privado de su libertad mientras avanza la causa.

Por el momento, esa decisión todavía no fue comunicada.