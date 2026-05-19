Imágenes: intentó esquivar un perro en la Costanero, perdió el control y su camioneta quedó arriba de un muro

El conductor perdió el control de su Chevrolet S-10 tras intentar evitar atropellar a un perro que se cruzó de manera repentina.

Un impactante accidente vial en Guaymallén generó preocupación este martes al mediodía luego de que una camioneta terminara montada sobre un muro de piedra tras una brusca maniobra para esquivar a un perro en plena Costanera.

El hecho ocurrió cerca de las 12.10 en la intersección de Costanera y Reconquista, bajo jurisdicción de la Comisaría 25°, cuando un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la zona.

De acuerdo con la información oficial, el conductor de una Chevrolet S-10 circulaba hacia el norte por Costanera cuando, al llegar a la altura de calle Reconquista, un perro se atravesó inesperadamente en la calzada.

Ante la repentina aparición del animal, el hombre realizó una maniobra evasiva que provocó que perdiera el dominio de la camioneta. El vehículo terminó impactando violentamente contra un cierre perimetral de piedra ubicado sobre el costado oeste de la avenida.

Las imágenes del lugar mostraron cómo la camioneta quedó parcialmente elevada sobre el muro tras el fuerte choque, generando sorpresa entre quienes transitaban por la zona.

Producto del impacto, el automovilista sufrió un traumatismo facial leve en el sector superior derecho del rostro.

Personal policial y de emergencias acudió rápidamente al lugar y coordinó el traslado del conductor hacia la Clínica Francesa, donde recibió asistencia médica para descartar lesiones de mayor gravedad.