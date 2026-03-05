Iba caminando por el borde del canal Cacique Guaymallén y se cayó: tuvo que ser rescatada por bomberos

Una mujer de 39 años cayó al Canal Cacique Guaymallén luego de que se derrumbara parte del terreno mientras caminaba por la orilla. Bomberos de la Policía de Mendoza y Defensa Civil desplegaron un operativo de rescate.

Un operativo de rescate en Las Heras movilizó este miércoles a Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza y a personal de Defensa Civil, luego de que una mujer de 39 años cayera al Canal Cacique Guaymallén tras el derrumbe de un sector del terreno mientras caminaba por la orilla.

El hecho ocurrió en calle Los Gladiolos, en el barrio Ujemvi, cuando la mujer transitaba por el borde del zanjón y parte del suelo cedió repentinamente. El desmoronamiento generó un socavón que provocó una caída de aproximadamente tres a cuatro metros hacia el interior del canal.

De acuerdo con fuentes policiales, al arribar al lugar los equipos de emergencia constataron que la mujer se encontraba resguardada entre el sector derrumbado y una piedra, consciente y con dolores leves, aunque sin lesiones de gravedad visibles.

Debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos desprendimientos, los rescatistas debieron montar un operativo especial. Para poder trabajar con seguridad, improvisaron una superficie firme utilizando una escalera y luego implementaron técnicas de rescate vertical.

Dos efectivos descendieron con cuerdas, arneses y un sistema de anclaje especial hasta el punto donde se encontraba la víctima. Tras asegurarla correctamente con el equipo de protección, fue vinculada a uno de los rescatistas para iniciar la extracción controlada desde el interior del canal.

El ascenso se realizó de manera progresiva y coordinada: primero subió uno de los bomberos y luego el segundo rescatista junto con la mujer. Finalmente, el operativo de rescate en el Canal Cacique Guaymallén concluyó sin mayores complicaciones.

La víctima fue asistida en el lugar por los equipos de emergencia, mientras que las autoridades recordaron el riesgo de circular por los bordes de canales y cauces, especialmente en zonas donde el terreno puede ceder.