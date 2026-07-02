Jueves con Alerta Amarilla por el frío en Mendoza

Otra jornada gélida en la provincia y con la presencia de agua nieve. Por las bajas temperaturas suspendieron las clases de la mañana.

Otro día congelado en Mendoza. Luego del agua nieve que cayó durante toda la madrugada y la mañana del jueves, se espera que continúe muy frío con una máxima que solo alcance los 4 grados. Por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional declaró a la provincia en Alerta Amarilla, ya que el tiempo puede perjudicar a niños y ancianos.

¿Cómo estará este jueves 02-07-2026?

Este jueves estará mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

Viernes 03-07-2026

El viernes estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 2°C

Sábado 04-07-2026

El sábado habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -2°C

Domingo 05-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 0°C