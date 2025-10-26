Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a “seguir apostando por el futuro y el desarrollo del país”

La vicegobernadora mendocina emitió su voto en San Rafael, destacó el valor de la democracia y se mostró confiada en el acompañamiento de los mendocinos, al tiempo que llamó a “seguir mirando hacia adelante y apostar por el desarrollo del país”.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, emitió su voto este domingo en su escuela primaria de San Rafael, en el marco de las elecciones nacionales 2025, y destacó la importancia de ejercer el derecho al voto como una expresión de la democracia.

“La democracia siempre es mejor cuando podemos elegir. Estoy contenta, como siempre, de venir a mi escuela a emitir el voto, que es tan importante”, expresó Casado luego de sufragar. La funcionaria llegó temprano al establecimiento, como acostumbra, y aseguró que prefiere votar a primera hora para poder continuar luego con su agenda.

“Siempre voto tempranito, vine un poquito más tarde por ustedes, pero me gusta venir temprano y tener el resto del día para el resto de las cosas”, comentó entre risas.

Respecto de sus expectativas electorales, Casado se mostró optimista: “Creo que Mendoza, entre otras cosas, valora la gestión y hay un buen acompañamiento de la gente en general en toda la provincia. Estamos confiados y esperanzados”.

La vicegobernadora adelantó que durante la jornada recorrerá distintas escuelas para visitar a los fiscales y, hacia el final del día, regresará a la capital provincial para seguir el cierre del comicio.

Consultada sobre las críticas a las alianzas políticas en Mendoza, Casado defendió la estrategia y señaló que la provincia puede ser ejemplo para el país: “Creo que Mendoza va a ser faro para el resto del país. Fue una decisión correcta. La gente tiene que mirar hacia adelante, dejar de mirar al pasado y dar oportunidades a quienes fueron elegidos democráticamente en 2023”.

Finalmente, al ser consultada sobre el panorama nacional, afirmó: “Las expectativas son buenas, al menos acá en Mendoza. Sabemos que Buenos Aires siempre marca la agenda, lamentablemente, pero estamos esperanzados en que la gente tome conciencia y no ponga marcha atrás. Hay que seguir avanzando, apostando por el futuro, por el desarrollo productivo y por un país con certezas que atraiga inversiones y genere trabajo genuino. Eso es lo más importante”.

Casado concluyó su participación con un mensaje de confianza y compromiso con la democracia: “Siempre es mejor elegir que no elegir”.