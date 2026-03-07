Hebe Casado en el desayuno de la Coviar: “Mendoza fue la niña bonita en la feria minera en Canadá”

En el marco del tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se refirió a la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la provincia, al escenario de la minería tras su participación en la feria internacional PDAC en Canadá y al vínculo entre la Nación y las provincias respecto al rol del Estado.

Casado llegó al evento pocas horas después de regresar de Canadá, donde participó de la convención minera PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada). “Unas horitas atrás, con mucho sueño restringido”, comentó entre risas al ser consultada por su reciente arribo.

La visita de Victoria Villarruel a Mendoza

Durante el intercambio con la prensa, la vicegobernadora confirmó que la vicepresidenta, actualmente presidenta en ejercicio del país, se encontraba en Mendoza con una agenda de bajo perfil.

“Es la mayor autoridad del país, presidenta en ejercicio. Institucionalmente es lo que corresponde”, afirmó Casado al referirse al rol que ocupa Villarruel mientras el presidente se encuentra fuera del país.

Según explicó, la funcionaria nacional decidió mantener una presencia más discreta durante su paso por la provincia. “Ella decidió tener un protagonismo menor o venir con un perfil más bajo, recorrer algunos lugares del Valle de Uco y participar de este evento en particular”, indicó.

Casado detalló que Villarruel había llegado el día anterior a Mendoza y que tenía previsto regresar nuevamente al Valle de Uco luego del desayuno.

El interés internacional por la minería en Mendoza

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue el escenario de la minería en la provincia. La vicegobernadora destacó el interés que despertó Mendoza en la PDAC, considerada una de las ferias mineras más importantes del mundo.

“La verdad que Mendoza, y Argentina en general, fue estrella en esa feria, pero Mendoza en particular fue como la niña bonita”, aseguró.

Según explicó, en ediciones anteriores existía cierto escepticismo sobre la posibilidad de que la provincia avanzara en el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, afirmó que esa percepción cambió notablemente.

“En otras oportunidades veían a Mendoza tibiamente, con poca confianza de que se pusiera a desarrollar esta actividad económica. En esta oportunidad fue todo lo contrario”, señaló.

Casado indicó que durante la convención mantuvieron numerosas reuniones con empresas internacionales y reveló que algunas ya tomaron decisiones concretas.

“Tuvimos una agenda muy cargada con diferentes empresas y algunas de ellas ya decidieron venir y poner sus oficinas en la provincia”, afirmó.

Minería: una actividad de mediano y largo plazo

La vicegobernadora también buscó moderar expectativas respecto a los tiempos de impacto económico de la minería.

“Cuando hablamos de minería nunca tenemos que hablar en corto plazo. El que habla en corto plazo se equivoca y genera expectativas que no corresponden”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que el desarrollo minero requiere etapas previas que incluyen exploración, construcción y generación de condiciones normativas y ambientales.

“Creer que va a generar inmediatamente puestos de trabajo y crecimiento es mentirle a la ciudadanía”, sostuvo.

A pesar de ello, aseguró que Mendoza podría tener un rol destacado en el futuro cercano del sector minero argentino.

“Los mendocinos vamos a tener la primera construcción de una mina de cobre en muchísimos años en la Argentina, antes que San Juan y otras provincias. Eso nos da centralidad y la oportunidad de mostrar lo que puede significar la minería para la provincia”, expresó.

El debate sobre el rol del Estado

Por último, Casado se refirió al vínculo entre el gobierno provincial encabezado por Alfredo Cornejo y la administración nacional, particularmente en relación con las políticas impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese marco, planteó que el país pasó de un modelo de fuerte intervención estatal a otro con menor presencia en áreas clave.

“Creo que hemos pivoteado de un Estado demasiado presente en cosas en las que no tenía que estar a un Estado totalmente ausente en cosas en las que debiera estar presente”, afirmó.

Entre esos puntos mencionó especialmente la infraestructura.

“Se necesitan rutas en condiciones, conectividad y cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional y que debe ejercer esa función”, concluyó.