“Hay que agitar la bandera y celebrar lo que nos une”: saludó desde una terraza y terminó en la pantalla de Canal 9 Televida

La convocatoria lanzada en vivo por Chicho tuvo una respuesta inesperada. Eduardo Llanos salió corriendo a una terraza del barrio Unimev con una bandera argentina, apareció en la pantalla de Canal 9 Televida y terminó siendo reconocido por familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Eduardo Llanos respondió a una convocatoria realizada en vivo por Noticiero 9, salió a una terraza de las torres del barrio Unimev con una bandera argentina y terminó siendo uno de los protagonistas de la mañana.

La imagen generó repercusión entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, que no tardaron en reconocerlo.

“Fue muy espontáneo y creo que eso fue lo más gracioso de todo. Estaba por irme a trabajar cuando escuché que enfocaron las torres del Unimev. Dijeron que alguien saliera con una banderita y justo tenía una cerca. Salí corriendo y subí a la terraza”, recordó entre risas.

Una vez arriba, comenzó a agitar la bandera, aunque no estaba seguro de si realmente lo estaban mostrando por la pantalla.

“Subía y bajaba porque no sabía si me estaban viendo. Cuando bajaba escuchaba que decían que había salido. Entonces volvía a subir corriendo. Fue muy divertido”, contó.

Lo más curioso es que Eduardo no llegó a ver el momento en que apareció en vivo. Recién tomó dimensión de lo ocurrido cuando comenzaron a llegarle mensajes de familiares, amigos y conocidos.

“Después me empezaron a escribir de todos lados para decirme que había salido en la tele. Ahí me enteré de que habían puesto mi cara en la pantalla. Me he reído todo el día. Me llamaron de todos lados y todos se mataban de la risa”, relató.

Actualmente, Eduardo trabaja como encargado en el Corralón Chapo y la anécdota continuó cuando llegó a su lugar de trabajo.

“Justo en la entrada tenemos una pantalla donde está puesto Canal 9. Cuando abrieron el corralón, estaba mi cara en la televisión. Imaginate cuando llegué: estaban todos riéndose”, recordó.

Más allá de la broma y la repercusión que generó su aparición, Eduardo aseguró que también quiso devolver un poco del cariño que recibe cada mañana desde la pantalla.

“Los veo todos los días. Es lindo arrancar la jornada con la energía que le ponen Chicho, Luciana y Daniel. Esto fue una forma de devolverles un poquito de toda esa buena onda que transmiten”, explicó.

Para Eduardo, el espíritu detrás de estas imágenes va mucho más allá del fútbol.

“No es solamente por el Mundial. Lo que más me gusta es que estas cosas nos unen como país. Tenemos un país hermoso y eso debería pasar siempre, no solo cuando juega la Selección. Hay que agitar la bandera y celebrar lo que nos une”, concluyó.

La propuesta tuvo una segunda edición este jueves cuando otra vecina se sumó desde un edificio de la Ciudad de Mendoza. Con una enorme bandera argentina, saludó a las cámaras pese al frío y luego tuvo que retirarse rápidamente porque debía ir a trabajar.

Durante la transmisión del noticiero, desde Canal 9 Televida alentaron a más mendocinos a sumarse a la iniciativa y salir con sus banderas cuando las cámaras enfoquen distintos puntos de la provincia.