“Hay días en los que no puedo ver”: Brenda, una joven madre mendocina, necesita una costosa operación para recuperar la visión

Brenda tiene 28 años, es mamá de dos chicos y padece una grave enfermedad ocular desde la infancia. Ya perdió la visión de un ojo y necesita una costosa operación para intentar recuperarla.

Brenda tiene 28 años, es mendocina, mamá de dos chicos y todos los días enfrenta un desafío que va mucho más allá del trabajo y la crianza: lucha contra una enfermedad que afecta seriamente su visión.

Desde muy pequeña padece el síndrome de Steven Johnson, es una reacción alérgica extrema y poco común donde el sistema de defensa del cuerpo se confunde al recibir un medicamento y ataca por error a su propia piel y mucosas. En el caso de Brenda, le dejó secuelas permanentes en los ojos y a lo largo de su vida ya atravesó más de diez cirugías, además de tratamientos constantes para aliviar el dolor y evitar el avance del daño.

Hoy, la situación es crítica. Brenda perdió completamente la visión de su ojo derecho y en el izquierdo apenas conserva un 30%. A pesar de eso, sigue adelante. Trabaja en la verdulería familiar y organiza sus días entre el local y el cuidado de sus hijos, de 9 y 5 años. Su rutina comienza temprano: prepara a su hijo para la escuela, muchas veces con dificultades para ver, y luego continúa con su hija antes de abrir el negocio.

“No todos los días son iguales. Hay jornadas en las que prácticamente no puedo ver por la fotofobia. A veces necesito que mi hijo me ayude a cruzar la calle”, contó.

En medio de ese contexto, destaca el acompañamiento de los vecinos y clientes, quienes suelen ayudarla cuando su visión empeora. “Hay días en los que hacen autoservicio para ayudarme”, explicó.

La esperanza de Brenda está puesta en una intervención quirúrgica compleja que podría mejorar significativamente su visión. El procedimiento consiste en un injerto con tejido extraído de la boca para reconstruir parte del párpado y permitir una correcta lubricación del ojo. Esto podría ayudar a recuperar parcialmente la visión del ojo derecho y reducir las molestias constantes.

El problema es el costo: la operación está valuada en alrededor de 9 millones de pesos y se cotiza en dólares, por lo que el monto puede variar con el tiempo.

Mientras tanto, Brenda continúa con un tratamiento diario a base de medicamentos y lubricantes para combatir la sequedad ocular, una de las principales complicaciones de su enfermedad.

Cómo ayudar a Brenda

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria a su cuenta en el Banco Nación

Alias: bren1429

bren1429 CBU: 0110636330063620564001

0110636330063620564001 Nombre del titular: Brenda Rocío Lujan

Además, su familia organiza rifas y sorteos para juntar fondos. En los últimos días lanzaron una campaña solidaria con huevos de Pascua, que tuvo una gran respuesta.

“Necesito esta operación para estar mejor, por mí y por mis hijos. Toda ayuda y difusión es importante”, expresó.