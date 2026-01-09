¿Hasta cuándo siguen las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes mejorarán las condiciones meteorológicas en la provincia. Para mañana ya de espera una máxima de 35 grados.

Luego de dos jornadas de intensas lluvias y luego de que este viernes amaneciera con una leve llovizna, finalmente el Servicio Meteorológico Nacional señaló que por la tarde comenzará a despejarse y subirá la temperatura llegando a los valores que venía teniendo enero, es decir superiores a los 35 grados.

¿Cómo estará este viernes 09-01-2026?

Este viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Sábado 10-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Domingo 11-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Lunes 12-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Martes 13-01-2026

Inestable con nubosidad variable y descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 33°C | Mínima: 23°C