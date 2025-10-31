Halloween en Mendoza: largas filas en McDonald’s por los helados gratis a los niños disfrazados

Decenas de familias mendocinas salieron a celebrar Halloween y formaron largas filas en McDonald’s y Grido. Ambas cadenas regalaron helados gratis a los niños que llegaron disfrazados.

La tarde del 31 de octubre se vivió con espíritu festivo en Mendoza. Con motivo de Halloween, dos de las cadenas más reconocidas del país, McDonald’s y Grido, decidieron sumarse a la celebración con una propuesta especial: regalar helados gratis a los niños y niñas que llegaran disfrazados.

La iniciativa, pensada como una forma de agasajar a los más chicos, generó un verdadero furor en el microcentro mendocino. En el local de McDonald’s ubicado sobre avenida San Martín, casi Catamarca, se registraron filas que llegaban hasta la vereda, con decenas de familias que esperaban su turno para recibir el tan esperado postre.

Vecinos y transeúntes se sorprendieron por la convocatoria. La propuesta de la cadena, que ofrecía un helado a todos los chicos disfrazados bajo la consigna “¿helado o truco?”, se replicó también en otras sucursales de la provincia.

Pero Grido no se quedó atrás. La cadena de heladerías lanzó su propia promoción: entregar un helado de regalo a cada niño o niña que llegara con disfraz a partir de las 18 horas. Desde la empresa aclararon que cada franquicia administraba la propuesta de manera independiente: algunas ofrecieron palitos helados, mientras que otras regalaron una bocha a elección, hasta agotar stock.