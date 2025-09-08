Hallaron el cadáver de un hombre calcinado en un descampado de Guaymallén

El macabro hallazgo ocurrió en la intersección de calles Manuel A. Sáez y Victoria. La Justicia trabaja para determinar las causas del hecho.

Un cuerpo calcinado fue encontrado este lunes por la tarde en un descampado de Guaymallén, generando conmoción entre los vecinos de la zona. La víctima, que aún no pudo ser identificada, sería un hombre mayor de edad. La policía investiga el caso y analiza distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un suicidio o un homicidio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18.45, cuando vecinos que circulaban por la intersección de Manuel A. Sáenz y Victoria dieron aviso al 911. Minutos después, personal de la Comisaría 9.ª llegó al lugar y constató la presencia de un cuerpo totalmente incinerado, que aún emanaba humo y se encontraba en posición de cúbito dorsal.

Fuentes policiales informaron que, en una primera inspección, no se detectaron huellas claras de participación de terceros. Sin embargo, junto al cadáver se encontró un recipiente en una de sus manos, lo que abrió la posibilidad de que se trate de un hecho autoinfligido.

A pesar de esos indicios, la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis. La causa fue caratulada como “averiguación de muerte” y está bajo análisis de los peritos para establecer las circunstancias exactas del hecho.