Habría intentado robar en un barrio de Maipú, lo agarraron entre los vecinos y la Policía, se descompensó y murió

Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio San Antonio terminó con un hombre muerto luego de un presunto intento de robo, la intervención de vecinos y un operativo policial en Maipú.

Un hombre murió durante la madrugada de este lunes en Maipú, tras un confuso episodio ocurrido en el barrio San Antonio, en la intersección de las calles Ituzaingó y Malvinas Argentinas.

El hecho se registró alrededor de las 4:30, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la retención de una persona por parte de vecinos, ante un presunto intento de robo. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Lorenz constató que un individuo habría ingresado previamente al domicilio de un hombre de 46 años, quien solicitó auxilio.

Según la información oficial, el sospechoso se dio a la fuga por los techos de las viviendas y luego ingresó a otra casa del barrio, donde provocó daños en aberturas de vidrio y sufrió diversas lesiones. Finalmente, fue reducido por vecinos hasta la llegada del móvil policial.

Durante el procedimiento, el aprehendido se resistió, lo que provocó lesiones a dos efectivos policiales. Posteriormente, el sujeto se descompensó, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero constató su muerte en el lugar.

Intervino el Ayudante Fiscal, doctor Iturbide, quien dispuso la actuación de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y de Policía Científica, continuando con las medidas de rigor para esclarecer lo ocurrido.