¿Habrá tormenta de Santa Rosa en Mendoza? Qué dice el pronóstico y por qué muchos se cortan el pelo el 30 de agosto

A pocos días del 30 de agosto, la tradicional tormenta de Santa Rosa vuelve a estar en el centro de la escena. En Mendoza, el pronóstico anticipa buen tiempo para el fin de semana. Además, la fecha mantiene una curiosa costumbre: cortarse el pelo ¿por qué?

Cada año, cuando agosto llega a su fin, una pregunta vuelve a repetirse entre los mendocinos: ¿habrá tormenta de Santa Rosa? La tradición popular asegura que alrededor del 30 de agosto suele producirse un episodio de lluvias y tormentas que marca el cierre del invierno. Sin embargo, la fecha también está asociada a otra tradición, cortarse el pelo.

Sin embargo, este año el panorama en Mendoza parece ir por otro camino. Las previsiones meteorológicas disponibles para los próximos días no anticipan una tormenta importante para el domingo 30, mientras que las condiciones generales se mantendrían estables.

¿Habrá tormenta de Santa Rosa en Mendoza?

Por ahora, el pronóstico no anticipa una tormenta de Santa Rosa para Mendoza. Las previsiones para los próximos días muestran bajas probabilidades de precipitaciones. Para este jueves existe una posibilidad de lluvias aisladas, pero luego las chances disminuyen considerablemente durante el fin de semana.

De acuerdo con el análisis meteorológico difundido para la provincia, el sábado y el domingo 30 se esperan condiciones de buen tiempo, tanto en el llano como en sectores de la cordillera.

Las temperaturas previstas rondarían los 5° de mínima y 20° de máxima, por lo que el último fin de semana de agosto transcurriría, en principio, sin un evento de lluvias significativo.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que el reciente ingreso de un sistema frontal y la presencia de viento Zonda ya produjeron cambios en las condiciones atmosféricas de la región. Ese sistema dejó nubosidad y algunas precipitaciones en distintos sectores y luego avanzó hacia otras provincias del centro del país.

Por eso, la tradicional tormenta de Santa Rosa no coincidiría este año con el 30 de agosto en Mendoza.

La idea de que todos los años debe producirse una gran tormenta alrededor del 30 de agosto pertenece principalmente al terreno de las creencias populares.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que las tormentas necesitan determinadas condiciones atmosféricas y energéticas para desarrollarse. Durante el invierno, estos fenómenos son menos frecuentes porque la atmósfera suele presentar características menos favorables para la convección.

Sin embargo, hacia el final de agosto comienza una transición en las condiciones atmosféricas. El aumento de la energía disponible en el sistema climático puede favorecer cambios en la circulación regional y, eventualmente, generar condiciones propicias para tormentas.

Eso significa que puede ocurrir una tormenta cerca del 30 de agosto, pero no existe una regla meteorológica que indique que necesariamente debe suceder todos los años.

¿De dónde viene la tradición de la tormenta de Santa Rosa?

El origen de la creencia está relacionado con Santa Rosa de Lima, cuya festividad se celebra el 30 de agosto. Según la tradición, en 1615, cuando piratas amenazaban con desembarcar en Lima, Perú, una fuerte tormenta habría impedido que avanzaran. Los fieles atribuyeron el fenómeno a la intervención de Santa Rosa, que había pedido protección para la ciudad.

Con el paso del tiempo, aquel episodio quedó asociado al final de agosto y dio origen a la conocida expresión “tormenta de Santa Rosa”.

La tradición se extendió por distintos países de América del Sur y quedó especialmente instalada en Argentina, donde cada año se compara el pronóstico meteorológico con la expectativa popular.

¿Por qué hay que cortarse el pelo el 30 de agosto?

Pero la tormenta de Santa Rosa no es la única costumbre asociada con esta fecha. Cada 30 de agosto, muchas personas mantienen la tradición de cortarse el pelo porque existe la creencia de que hacerlo ese día permite que el cabello crezca más rápido, fuerte y saludable.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que cortarse el pelo en una fecha determinada modifique su velocidad de crecimiento, la costumbre continúa vigente y se transmite de generación en generación.

En las peluquerías, incluso, aseguran que hacia el final de agosto suele aparecer nuevamente el tema entre los clientes que buscan cumplir con el ritual.

Más que una cuestión estrictamente estética, para muchas personas el corte representa un símbolo de renovación, asociado al cambio de estación y al cierre del invierno.

El mito de Santa Rosa y el cabello

Una de las versiones populares sobre el origen de esta tradición está vinculada con la propia historia de Santa Rosa de Lima.

Según el relato transmitido de generación en generación, la santa habría utilizado su cabello como una forma de ocultar o disminuir su belleza. De allí habría surgido la creencia de que cortarse el pelo en su día podía favorecer un crecimiento posterior más fuerte.

Otra interpretación relaciona la costumbre con el momento del año. Agosto marca una etapa de transición entre el invierno y la primavera, cuando los días comienzan a alargarse y la naturaleza se prepara para una nueva etapa.