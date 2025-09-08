Guaymallén: una niña de 3 años murió aplastada por una pared luego de que una moto chocó contra una casa 

La tragedia ocurrió en el barrio Lihué. La pared perimetral de una vivienda cedió tras el impacto de una motocicleta. El conductor, de 28 años, quedó aprehendido.

Una niña de 3 años murió este lunes por la tarde en Guaymallén luego de ser aplastada por una pared que se derrumbó tras el impacto de una motocicleta. El dramático episodio ocurrió alrededor de las 15.10 en una vivienda ubicada en calle Colón del barrio Lihué.

De acuerdo a la información policial, un motociclista de 28 años, circulaba por calle Virgen de las Nieves en dirección oeste-este cuando, al llegar a la intersección con Colón, habría sido impactado por otro vehículo que lo desestabilizó. Producto de la maniobra perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la pared de la vivienda, lo que habría provocado el derrumbe.

La menor, de 3 años de edad, se encontraba en el interior de la vivienda cuando la pared cedió y cayó sobre la pequeña. De inmediato la trasladaron al Hospital Notti con heridas de gravedad. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso a la guardia.

Familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido y posteriormente trasladado a la Comisaría 25° en calidad de aprehendido, quedando a disposición de la Oficina Fiscal.

En la escena trabajó Policía Científica, que realizó peritajes para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y si existió la participación de un tercer vehículo, como declaró el motociclista.