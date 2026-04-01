Guaymallén: un colectivo chocó contra un camión y varios pasajeros resultaron lesionados

El choque entre un colectivo y un camión en una transitada esquina de Guaymallén dejó siete pasajeros con heridas leves y obligó a la intervención de equipos de emergencia.

Un accidente vial ocurrido este miércoles por la mañana en Guaymallén dejó como saldo varios pasajeros lesionados, aunque sin heridas de gravedad, según informó en un reporte el Ministerio de Seguridad.

El siniestro se registró cerca de las 9.30 en la intersección de las calles Bandera de los Andes y La Purísima, donde colisionaron un colectivo del Grupo 200 y un camión Iveco 330.

De acuerdo con la información aportada por la Delegación Vial Gran Mendoza, el camión circulaba por La Purísima en dirección sur y, al llegar al cruce, impactó contra el colectivo que se desplazaba hacia el este.

Como consecuencia del choque, siete pasajeros que circulaban en el transporte público resultaron con distintas lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Entre los heridos se encuentran personas con traumatismos en el cuello, espalda, extremidades y un corte en uno de los brazos.

En tanto, los conductores de ambos vehículos no sufrieron lesiones. Además, se les realizó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo en ambos casos (0,0 g/l).

Los pasajeros afectados fueron diagnosticados con traumatismos de diversa consideración, sin que hasta el momento se hayan reportado cuadros de gravedad.