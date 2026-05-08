Guaymallén sigue sin sistema tras el incendio y los vecinos deben hacer trámites presenciales: ¿cuáles son?

A casi un mes del incendio en el edificio municipal, la página de rentas continúa fuera de servicio y miles de vecinos deben acudir personalmente a la comuna o a las delegaciones para realizar pagos y gestiones administrativas.

A 24 días del incendio que afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén, el sistema informático del municipio todavía no logra restablecerse por completo y los inconvenientes ya impactan directamente en los vecinos. La caída del servicio obliga a realizar trámites de manera presencial, especialmente aquellos vinculados al pago de tasas municipales y consultas en el área de rentas.

El siniestro ocurrió el pasado 14 de abril y dañó sectores clave del edificio comunal, incluido el data center, por lo que desde entonces la página web oficial permanece fuera de funcionamiento en varias de sus secciones.

Quienes intentan ingresar al sitio oficial del municipio para descargar boletas o realizar trámites online se encuentran con un mensaje de “página en mantenimiento”. Desde la comuna explicaron que el problema está directamente relacionado con los daños ocasionados por el incendio y que todavía continúan los trabajos técnicos para recuperar el sistema.

Mientras tanto, los vecinos deben acercarse personalmente a la sede municipal o dirigirse a las delegaciones distritales para gestionar el pago de impuestos y otros trámites administrativos.

Cómo pueden pagar las tasas los vecinos de Guaymallén

Actualmente, la única alternativa disponible para quienes necesitan obtener su boleto municipal es acudir de forma presencial a la Dirección de Rentas, ubicada en la planta baja del edificio municipal.

Otra opción es realizar el trámite en alguna de las delegaciones distribuidas en los distintos distritos de Guaymallén. Desde allí, el pedido se deriva al municipio y luego la boleta es enviada al domicilio del contribuyente.

Sin embargo, el procedimiento continúa generando complicaciones para muchos vecinos que dependen de la modalidad virtual y tienen dificultades para asistir personalmente debido a cuestiones laborales o de horarios.

Guaymallén: prorrogaron los vencimientos de rentas

Ante la imposibilidad de normalizar el sistema, desde la Municipalidad confirmaron nuevas prórrogas en los vencimientos de las tasas municipales. La secretaria de Hacienda de Guaymallén, explicó que el segundo vencimiento ya fue extendido hasta el 29 de mayo y adelantó que podrían aplicarse nuevas extensiones en los próximos meses.

“Vamos a continuar prorrogando los vencimientos hasta que los servicios estén completamente restablecidos”, sostuvo la funcionaria. Además, aclaró que también podrían postergarse los pagos correspondientes al tercer y cuarto bimestre.

El incendio registrado el 14 de abril provocó importantes daños en sectores estratégicos del edificio municipal, especialmente en el área tecnológica. Debido a esa situación, el municipio declaró la emergencia administrativa y tecnológica, mientras avanzan las tareas de recuperación de servidores y sistemas digitales.

Aunque la atención presencial continúa funcionando con normalidad, todavía no hay una fecha confirmada para el restablecimiento total de los servicios online.