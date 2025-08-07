Guaymallén: se incendiarion dos viviendas en Los Corralitos

El incendio fue durante la madrugada en el barrio Grilli. Si bien las pérdidas en las viviendas fueron totales no se registró lesionados.

Un voraz incendio se desató en la madrugada de este jueves en el barrio Grilli, ubicado en Los Corralitos, Guaymallén. El siniestro afectó gravemente a dos viviendas contiguas de la manzana B, casa 7, provocando pérdidas materiales totales.

La emergencia movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes contaron con apoyo hídrico de la Municipalidad y refuerzos del Cuartel Central de Bomberos. Gracias a la rápida intervención, se logró controlar el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas del sector.

Las casas afectadas pertenecen a una mujer que vive sola y a su hija, quien reside en la vivienda contigua. Afortunadamente, no se registró personas lesionadas. Las pérdidas materiales, sin embargo, fueron totales, dejando a ambas familias en una situación de vulnerabilidad.

Aunque se presume que el fuego se originó en la estufa de una de las viviendas, las causas aún no fueron confirmadas oficialmente y serán objeto de investigación. El operativo continúa en desarrollo, y se recomienda evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.