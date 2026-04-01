Guaymallén: hallaron el auto con sangre del jubilado desaparecido y detuvieron a un sospechoso por presunto homicidio

La causa por el jubilado desaparecido en Guaymallén dio un giro clave: encontraron su auto con manchas de sangre y detuvieron a un sospechoso por presunto homicidio, aunque el cuerpo de la víctima aún no aparece.

La investigación por la desaparición de José Teodoro Massó, el jubilado desaparecido en Guaymallén, dio un giro clave en las últimas horas: la Policía encontró su vehículo con manchas de sangre y detuvo a un hombre acusado de su presunto homicidio, aunque el cuerpo de la víctima aún no fue hallado.

Massó había sido visto por última vez el 11 de marzo, cuando salió de su casa en Rodeo de la Cruz a bordo de su Chevrolet Corsa gris con destino a la Ciudad de Mendoza. Desde entonces, no se tuvieron más noticias sobre su paradero.

El principal avance en la causa se produjo tras la detención de Gonzalo Damián González (49), un conocido de la víctima, quien quedó a disposición de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

El arresto se concretó en la intersección de Amigorena y Primitivo de la Reta, en Ciudad, luego de una serie de tareas investigativas realizadas por la División Búsqueda de Personas y la Unidad Investigativa Departamental.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el hombre permanece detenido por la presunta comisión del delito de homicidio, mientras se continúa con la recolección de pruebas.

El hallazgo del auto con sangre, una pieza clave

Uno de los elementos más comprometedores surgió con el hallazgo del auto de Massó, que fue encontrado en el lugar donde lo había dejado el sospechoso.

Según confirmaron fuentes judiciales, el vehículo presentaba manchas de sangre, lo que reforzó la hipótesis de un posible crimen y aceleró la intervención de la Fiscalía de Homicidios en la causa, que inicialmente se tramitaba como averiguación de paradero.

La búsqueda del jubilado desaparecido en Mendoza

La desaparición fue denunciada el 13 de marzo, dos días después de que la familia perdiera contacto con el hombre. A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda en el Gran Mendoza.

Sus familiares habían manifestado una fuerte preocupación, ya que Massó es diabético y no contaba con su medicación desde el día en que desapareció.

El jubilado mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura media, tiene cabello blanco y presentaba una lesión visible en uno de sus codos, datos que fueron difundidos durante los primeros días del operativo.