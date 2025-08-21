Guaymallén: Dijo que encontró muerto a su padre y ahora es el principal sospechoso de matarlo

Lo que parecía un deceso natural terminó en una causa por homicidio agravado por el vínculo. La Justicia detuvo al hijo del jubilado, tras descubrir pruebas clave en la vivienda.

Un hecho conmociona a Guaymallén y mantiene en vilo a todo el vecindario. Hugo Olguín, un jubilado de 84 años, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada en calle Pedro del Castillo y Victoria. En un primer momento, la hipótesis apuntaba a una muerte natural. Sin embargo, con el correr de las horas, la causa dio un giro drástico: el hijo del fallecido, quien fue el primero en dar aviso a la Policía, quedó detenido y señalado como el principal sospechoso de un homicidio.

El miércoles, el hijo de Olguín se presentó en la Comisaría Novena para informar que había encontrado a su padre muerto dentro de su casa. Ante la denuncia, se activó un operativo policial y médico.

En el lugar, los peritos detectaron manchas de sangre en distintos sectores de la vivienda, lo que desechó rápidamente la teoría de un deceso natural. El elemento clave apareció en el patio: un palo con rastros hemáticos, ubicado junto a una parrilla. Ese hallazgo, sumado a los golpes visibles en el cuerpo de la víctima, orientó la investigación hacia un posible crimen.

La fiscal Andrea Lazo, a cargo de la causa, ordenó allanamientos inmediatos. En la casa del hijo de la víctima, ubicada a pocos metros, se encontraron prendas con manchas de sangre, lo que reforzó las sospechas. Con esos elementos, la Justicia dispuso la detención del hombre de 55 años, acusado de haber asesinado a su propio padre.

Tras realizar las tareas de investigación, los efectivos entrevistaron nuevamente al hijo del fallecido. Su testimonio resultó ser incongruente.

Un barrio sorprendido por el crimen

Los vecinos describieron a Olguín como un hombre tranquilo, sociable y querido en la zona. Pasaba gran parte del día sentado en la puerta de su casa, conversando con quienes se acercaban al kiosco que estaba al lado de su casa.

“Era excelente persona, nadie esperaba algo así”, comentó un vecino a Noticiero 9. Otro testigo, peluquero de la víctima, relató que lo había visto días atrás, delgado pero en buen estado de ánimo. “Jamás habló mal de su hijo, siempre decía que se llevaba bien con él y con los nietos”, añadió.

El caso está caratulado como homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua en caso de comprobarse la autoría. La autopsia del Cuerpo Médico Forense será clave para confirmar la causa de muerte y determinar si el jubilado fue asesinado a golpes.

La investigación también incluye el análisis de cámaras de seguridad de un kiosco vecino, que podrían aportar información sobre los movimientos en la vivienda durante las horas previas al hallazgo.

Mientras tanto, el hijo de Holguín permanece detenido y a disposición de la fiscalía, a la espera de ser imputado formalmente en las próximas horas.