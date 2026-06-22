Grave incendio en San Martín: trasladaron en helicóptero al Hospital Lagomaggiore a una mujer con quemaduras

Una mujer sufrió quemaduras de gravedad durante el incendio de una vivienda en San Martín y debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero Halcón III al Hospital Lagomaggiore. Investigan las causas del siniestro.

Una mujer sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero de la Policía de Mendoza tras el incendio de una vivienda ocurrido este domingo en San Martín.

El siniestro se registró en una casa ubicada sobre calle Tomás Guido al 500. Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias, lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos al lugar.

Al arribar, los uniformados constataron que la vivienda se encontraba afectada por las llamas. De acuerdo con la información preliminar, dos personas mayores de edad lograron rescatar del interior del inmueble a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad. En tanto, un hombre también fue evacuado, aunque por la parte posterior de la propiedad.

Debido a la complejidad de las lesiones sufridas por la mujer, las autoridades dispusieron un operativo sanitario aéreo. El helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza realizó el traslado hacia el Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada para recibir atención especializada.

Por el momento, las causas que originaron el incendio son materia de investigación. Además, se aguarda un parte médico oficial que permita conocer con mayor precisión el estado de salud de las personas afectadas por el siniestro.