Grave accidente en Alta Montaña: un auto volcó por un derrame de aceite en la Ruta 7

Un grave accidente vial en Alta Montaña provocó un amplio operativo de seguridad en la Ruta 7. Un hombre de 74 años resultó herido tras volcar con su auto en una zona donde horas antes se había registrado un derrame de aceite de un camión.

El hecho ocurrió este mediodía en el kilómetro 1.164 de la Ruta Nacional 7, en la ruta internacional hacia Chile. Según informaron fuentes oficiales, el conductor de 74 años, oriundo de San Juan, perdió el control de su auto Toyota Corrolla y terminó volcando.

La principal hipótesis de los investigadores es que el derrame de aceite en la calzada, ocurrido el día anterior por un camión, generó condiciones peligrosas en la ruta y provocó que el vehículo se deslizara.

El hombre viajaba solo y debió ser asistido de inmediato por personal de Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana Municipal. Tras ser rescatado del habitáculo, fue trasladado al Hospital Central, donde permanece internado, pero fuera de peligro.

Voceros policiales confirmaron que el conductor presentaba “politraumatismo con traumatismo grave por pérdida de conocimiento”, aunque se recupera de manera favorable gracias a la rápida atención médica.

El vuelco en Alta Montaña generó demoras momentáneas en el tránsito de la Ruta 7, aunque no fue necesario interrumpir completamente la circulación en el corredor internacional.