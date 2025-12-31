Grave accidente en Potrerillos: desbarrancó un auto con cuatro personas y uno de ellos fue trasladado en helicóptero

Un vehículo con cuatro ocupantes volcó y desbarrancó en la zona de Potrerillos, provocando que una de las personas resultara con lesiones de gravedad y debiera ser evacuada en helicóptero, mientras que los demás fueron trasladados al hospital para controles médicos.

Un accidente vial ocurrido este miércoles por la mañana en la Ruta Nacional Nº 7 dejó como saldo una persona con lesiones de gravedad y otras tres asistidas de manera preventiva. El siniestro se produjo alrededor de las 10, a la altura del kilómetro 1109, en la zona de Potrerillos en Luján de Cuyo.

Según la información brindada por la Subjefatura de Policía Vial, el hecho fue protagonizado por un vehículo de origen chileno en el que viajaban cuatro personas. Por motivos que aún se intentan establecer, el rodado volcó y desbarrancó en ese tramo de la ruta.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes resultó gravemente herido y debió ser evacuado de urgencia mediante el helicóptero Halcón 3. En tanto, los otros tres pasajeros fueron trasladados por vía terrestre al Hospital Central para su correspondiente atención médica.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente, mientras que se recomendó circular con extrema precaución por la zona debido a las condiciones del camino y a la intervención de los equipos de emergencia.