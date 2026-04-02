Grave accidente en Godoy Cruz: cruzaba el Acceso Sur, perdió una zapatilla, se volvió a buscarla y lo atropellaron

Un hombre de 49 años resultó gravemente herido este jueves por la mañana tras ser atropellado en el Acceso Sur, a la altura de calle Rawson, en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:35, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una persona tendida sobre la calzada. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 52° entrevistaron a la pareja de la víctima, quien relató que ambos cruzaban el Acceso hacia el oeste cuando al hombre se le salió un calzado. Al intentar regresar a buscarlo, fue embestido por un vehículo.

El rodado involucrado es un Renault Sandero Stepway, conducido por un hombre de 54 años, que circulaba en dirección hacia el sur. Según informaron las autoridades, al conductor se le practicó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo.

Minutos después, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al herido, diagnosticándole un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Central, donde permanece internado en estado de salud reservado.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que investiga las circunstancias del siniestro.