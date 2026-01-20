Godoy Cruz: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo

Un colectivo atropelló a una mujer de 54 años que cruzaba por la senda peatonal. Pese a los intentos de reanimación, la víctima falleció en el lugar. El conductor dio negativo en el dosaje de alcohol.

Un accidente fatal ocurrió este martes por la mañana en Godoy Cruz, cuando un colectivo atropelló a una mujer de 54 años que cruzaba por la senda peatonal. Pese a los intentos de reanimación, la víctima falleció en el lugar. El conductor dio negativo en el dosaje de alcohol y la causa quedó en manos de la Justicia.

El hecho ocurrió este martes 20 de enero alrededor de las 9.20 de la mañana, en la intersección de Paso de los Andes y Armani, una zona de importante circulación vehicular y peatonal.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió cuando un colectivo de la línea 310, conducido por un joven de 28 años, circulaba por calle Armani en sentido Este y, al girar hacia el norte por Paso de los Andes, atropelló a una mujer que cruzaba correctamente por la senda peatonal, de Este a Oeste.

Tras el impacto, personal policial de la Comisaría 27 arribó rápidamente al lugar y comenzó a realizar maniobras de RCP, mientras se aguardaba la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al ser evaluada por los profesionales de la salud, la mujer presentaba politraumatismo grave y fractura de brazo, sin signos vitales. Minutos después, los médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar, lo que generó un importante despliegue policial y el corte momentáneo del tránsito en la zona.

El conductor del colectivo fue sometido al dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0%), según confirmaron fuentes oficiales. No obstante, se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor para determinar las circunstancias exactas del hecho.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Capital, bajo la intervención de la Dra. Aguado, quien dispuso las medidas correspondientes, entre ellas peritajes en el lugar y la toma de testimonios.