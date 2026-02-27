Godoy Cruz: un motociclista murió tras chocar contra un camión en Rodríguez Peña

Un motociclista de 34 años murió este viernes por la tarde tras chocar contra un camión que giraba para ingresar a una empresa sobre el carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz.

Un motociclista de 34 años murió este viernes por la tarde tras protagonizar un violento siniestro vial en el carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. El hecho ocurrió cerca de las 16:50 cuando el conductor identificado como Osvaldo Adrián Valdivieso chocó contra un camión.

El choque se produjo frente a la empresa MH Parabrisas, sobre una de las arterias más transitadas del departamento. Según la información oficial, el camión, Scania conducido por un hombre de 68 años, circulaba por el carril Rodríguez Peña y, al girar hacia la derecha para ingresar al predio de la empresa, fue impactado por la motocicleta.

El impacto se registró en el sector derecho del rodado de gran porte, a la altura del tanque de combustible. De acuerdo a las primeras pericias, el motociclista no habría alcanzado a frenar antes de la colisión. Producto de la violencia del choque, Valdivieso murió en el acto.

Tras el accidente fatal en Godoy Cruz, trabajó en el lugar personal policial de la jurisdicción, efectivos de Tránsito Municipal y Policía Vial, quienes realizaron las tareas de rigor y ordenaron el tránsito en la zona, que permaneció parcialmente afectado durante varias horas.

Ahora interviene la autoridad judicial competente para determinar las responsabilidades del hecho y establecer con precisión la mecánica del siniestro.