Fuerte tormenta de granizo en San Rafael: activaron la lucha antigranizo y habilitaron denuncias por daños

Una intensa tormenta de granizo y lluvias golpeó este jueves a distintas zonas de San Rafael, provocando daños en áreas productivas y complicaciones en rutas. El Gobierno de Mendoza activó el sistema de Lucha Antigranizo y habilitó el canal de denuncias para productores afectados.

Una fuerte tormenta con granizo, acompañada por lluvias intensas y ráfagas de viento, afectó durante la tarde de este jueves a varias localidades del departamento de San Rafael. El fenómeno, registrado cerca de las 15, obligó a la activación temprana del sistema de Lucha Antigranizo, con el objetivo de mitigar los daños, especialmente en zonas rurales y productivas. Desde el Municipio informaron sobre complicaciones en rutas y caminos, y solicitaron a los conductores circular con máxima precaución. En paralelo, el Gobierno provincial habilitó el canal de denuncias para productores damnificados, que permanecerá abierto hasta el 5 de febrero.

Según los primeros reportes, el granizo impactó con mayor intensidad en áreas productivas de Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo. La tormenta se habría originado al oeste de El Nihuil y, tras un fuerte desarrollo, avanzó hacia el noreste del departamento.

De manera preventiva, los aviones del sistema de Lucha Antigranizo comenzaron a operar desde etapas tempranas del fenómeno. Más tarde, la tormenta continuó su desplazamiento hacia otras localidades, como Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena.

En la ciudad de San Rafael, en tanto, se registraron principalmente lluvias intensas, una situación similar a la vivida en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte, donde no se reportó caída significativa de granizo.

Defensa Civil: súper celda y múltiples intervenciones

El director de Defensa Civil de San Rafael, Hugo Crescitelli, confirmó que se trató de una súper celda de gran magnitud, con un desarrollo superior a los 100.000 metros de altura, acompañada por vientos muy fuertes.

El funcionario explicó que, si bien la lucha antigranizo apunta a reducir el tamaño del granizo y atenuar su impacto, en este tipo de tormentas severas su efecto es limitado, aunque destacó que el trabajo aéreo permitió evitar consecuencias aún mayores.

Defensa Civil realizó alrededor de 40 intervenciones, principalmente para despejar calles, retirar árboles y postes caídos, y asistir en sectores donde el agua anegó calzadas y badenes. Las zonas más comprometidas fueron Villa 25 de Mayo, Las Paredes y Cuadro Benegas.

Si bien no fue necesaria la evacuación de familias, algunas viviendas sufrieron filtraciones en techos debido al volumen de agua caída. Equipos municipales y de Desarrollo Social brindaron asistencia, incluyendo la entrega de nylon y elementos de emergencia.

También se registraron cortes temporarios de rutas y caminos, especialmente en sectores cercanos a cauces y badenes como el Salado y el Tanjón, además de zonas próximas a Isla 25 de Mayo, debido al aumento del caudal de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la inestabilidad continuará en el sur provincial durante las próximas horas. Frente a los daños ocasionados, el Gobierno de Mendoza activó el Fondo Compensador.

Al igual que en episodios recientes, la Dirección de Contingencias Climáticas recibirá denuncias de productores afectados entre el 22 de enero y el 5 de febrero, con el objetivo de evaluar daños y avanzar en la correspondiente asistencia.