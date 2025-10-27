Fuerte choque en Guaymallén entre una camioneta y un auto: el conductor de la Hilux conducía ebrio

Un fuerte choque se registró en la intersección de calle Lemos y Severo del Castillo, en Guaymallén. El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Fiat Siena.

De acuerdo con el parte policial, la Hilux, conducida por un hombre de 34 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo acompañado por dos mujeres de 19 y 20 años, cuando colisionó con el Fiat Siena que se desplazaba en sentido contrario, al mando de un hombre de de 50 años, quien viajaba junto a un joven de 21.

Tras el impacto, ambos vehículos presentaron pérdidas de gas natural comprimido, por lo que personal de Bomberos Voluntarios debió intervenir y realizar los cortes preventivos correspondientes para evitar mayores riesgos.

El Servicio de Emergencias Coordinado asistió a los ocupantes, diagnosticando al acompañante del Fiat Siena —de 21 años— con traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Central para su atención.

Al practicar el test de alcoholemia a los conductores, se constató que el chofer de la camioneta arrojó un resultado positivo de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. La causa quedó a disposición del Juzgado Contravencional, mientras se investigan las circunstancias del siniestro.