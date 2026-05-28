Fue a comprar una moto por Marketplace y fue víctima de una brutal emboscada: permanece grave y hay tres detenidos

Un hombre de 46 años permanece internado en estado crítico luego de ser víctima de un violento asalto cuando intentaba concretar la compra de una moto contactada a través de Facebook Marketplace. El hecho ocurrió hace cuatro meses y, según avanza la investigación, ya hay tres hombres detenidos, dos de ellos hermanos y el tercero, tío de ambos.

La causa, que conmocionó por el nivel de violencia ejercida durante el ataque, tiene como víctima a Nelson, quien acudió junto a su esposa e hijo al lugar donde supuestamente concretaría la compra del rodado. Sin embargo, todo se trató de una emboscada.

De acuerdo con la información brindada por la querella, el hombre llegó hasta el sitio pactado tras haber coordinado la transacción mediante Marketplace. Allí fue interceptado por los sospechosos, quienes habrían montado una falsa publicación para atraer a potenciales compradores y robarles el dinero.

Según relató la abogada representante de la víctima, apenas arribó al lugar, una persona que podía ser reconocida porque estaba enyesada y utilizaba muletas se acercó a Nelson y le preguntó si había ido “por la bici”, lo que haría presumir a los investigadores que los acusados esperaban a otras posibles víctimas mediante la misma modalidad.

Cuando los agresores advirtieron que Nelson no llevaba consigo el dinero —ya que había descendido del vehículo para verificar el estado de la moto—, dirigieron el ataque hacia su familia. Su esposa permanecía dentro del auto junto al hijo de ambos.

En ese momento, los delincuentes habrían intentado dispararle en la cabeza a la mujer en al menos cinco oportunidades. Sin embargo, las armas no se accionaron. Aun así, comenzaron a efectuar disparos contra el vehículo, cuyos vidrios estallaron. El hijo de la pareja sufrió lesiones producto de los fragmentos, las cuales fueron constatadas posteriormente por el Cuerpo Médico Forense.

Nelson, en tanto, resultó gravemente herido y permanece internado. Su estado de salud continúa siendo delicado. Según indicaron desde la querella, ya fue sometido a seis cirugías y actualmente no presenta una evolución favorable. Incluso, luego de haber sido trasladado a una sala intermedia, debió regresar a terapia intensiva tras una nueva intervención quirúrgica.

“Si logra sobrevivir, quedará con secuelas de por vida”, señalaron desde la representación legal de la familia.

El impacto del hecho también alteró por completo la vida familiar. La esposa de la víctima permanece dedicada al cuidado de Nelson y los hijos debieron continuar sus estudios de manera virtual. Además, el hombre tenía un taller mecánico, cuyo funcionamiento se vio afectado debido a que era quien lo administraba junto a un empleado que, casualmente, lo acompañó el día del ataque.

La investigación permitió detener a los principales sospechosos pocos minutos después del hecho, gracias al trabajo coordinado entre personal de Investigaciones, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad. Inicialmente fueron capturados dos hermanos y un menor de edad. Días más tarde fue detenido un tío de los acusados, quien también quedó imputado.

Los tres adultos cuentan actualmente con prisión preventiva y permanecen alojados en el penal provincial. La defensa solicitó en dos oportunidades la prisión domiciliaria para uno de ellos, pero el pedido fue rechazado.

La causa fue calificada provisoriamente como homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, además de robo en poblado y en banda, una figura penal de extrema gravedad.

En paralelo, el menor involucrado quedó a disposición de la Justicia Penal de Menores, en una causa separada.

Los investigadores no descartan la posible participación de una cuarta persona. Según la querella, en un mensaje de audio enviado para indicar cómo llegar al lugar se escucha una voz “extranjera”, lo que abre la posibilidad de nuevos implicados.

Mientras tanto, la causa avanza hacia una etapa clave: el requerimiento de elevación a juicio. Desde la querella aseguran que gran parte de las pruebas ya fueron incorporadas al expediente.