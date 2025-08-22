Fotos: todo lo que encontraron en un depósito que vendía cubiertas, llantas y autopartes robadas

Con 25 allanamientos simultáneos en tres departamentos del Gran Mendoza, la Policía provincial desarticuló una red criminal dedicada al robo de autos y la venta ilegal de autopartes. El operativo dejó 12 detenidos y evidencia clave que expone el alcance del delito organizado en la región.

La Policía de Mendoza ejecutó este viernes un megaoperativo en el Gran Mendoza que culminó con la desarticulación de una organización criminal dedicada al robo de vehículos, su desarme y la comercialización ilegal de autopartes.

El procedimiento, considerado uno de los más importantes del año, dejó como saldo 12 personas detenidas, más de 12 millones de pesos secuestrados, armas, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro y una gran cantidad de autopartes.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindó detalles del operativo, el duodécimo de este tipo en lo que va del año. “Hoy dimos un golpe contundente contra una organización dedicada al robo de autos, su desarme y la venta ilegal de autopartes. Este es el reflejo del trabajo sostenido y la decisión política de combatir el delito organizado desarticulando redes que alimentan el comercio ilegal”, afirmó.

25 allanamientos simultáneos

El despliegue incluyó 25 allanamientos simultáneos en los departamentos de Guaymallén, Las Heras y Ciudad, coordinados por la Dirección General de Investigaciones, Infantería y cuerpos especiales de la fuerza. La investigación fue encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla, en articulación con el Ministerio Público Fiscal.

Entre los elementos incautados se contabilizaron:

37 llantas

31 cubiertas

15 taparruedas

Chapas patentes

Armas de fuego y cartuchos

Vehículos con pedido de secuestro

Más de $12.000.000 en efectivo

Trabajo conjunto y sostenido

“Este procedimiento se enmarca en el trabajo coordinado que venimos desarrollando con el Ministerio Público Fiscal en cada uno de los megaoperativos”, agregó Rus, destacando la articulación interinstitucional como clave para enfrentar el delito organizado.

El operativo comenzó en horas de la mañana y se extendió durante toda la jornada, con un despliegue logístico que involucró a decenas de efectivos y vehículos policiales. Las autoridades confirmaron que la banda operaba en distintos puntos del Gran Mendoza y mantenía vínculos con el circuito ilegal de autopartes.