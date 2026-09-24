Fotos: estos son los kioscos de Maipú ¿hasta cuándo los podés ir a ver?

Durante tres días, estudiantes y familias podrán disfrutar de los tradicionales Kioscos de Maipú, que este año celebran 41 años. La propuesta comenzará este jueves y se extenderá hasta el sábado, con puestos gastronómicos, música, creatividad y los clásicos muñecos. Además, habrá actividades en el Cine Teatro Imperial.

La Plaza 12 de Febrero vuelve a ser desde este jueves uno de los principales puntos de encuentro de estudiantes y familias de Maipú. Desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de septiembre, los vecinos podrán recorrer los tradicionales Kioscos de Maipú, una celebración que este año cumple 41 años.

La apertura al público será este jueves 24 desde las 8, mientras que la actividad continuará durante el viernes 25 y el sábado 26 hasta cerca de la medianoche.

Los visitantes podrán recorrer los puestos preparados por las promociones de las escuelas secundarias, que fueron diseñados y decorados por los propios estudiantes. Cada kiosco contará con diferentes temáticas, propuestas gastronómicas, música, colores y distintas expresiones de creatividad.

Estos son los tradicionales muñecos

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los tradicionales muñecos, que estarán divididos en las categorías móviles y fijos.

Además, el público podrá participar de la elección mediante códigos QR ubicados junto a cada propuesta, una alternativa que permitirá a los visitantes formar parte de la celebración y elegir sus favoritos.

De esta manera, la Plaza 12 de Febrero se transformará durante tres jornadas en un espacio de encuentro para conocer el trabajo que los estudiantes vienen preparando desde hace semanas, disfrutar de la gastronomía y compartir una de las celebraciones más tradicionales de Maipú.

La agenda cultural del departamento también tendrá propuestas en el Cine Teatro Imperial, que se sumarán a las actividades previstas durante este fin de semana.