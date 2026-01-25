Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: cómo comprar entradas con descuento

La promoción permitirá acceder a entradas del Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La venta será online y con cupos limitados.

Los clientes del Banco Nación Argentina podrán acceder a un beneficio especial para la compra de entradas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La promoción estará vigente únicamente este sábado 24 de enero, de 17 horas a 20 horas, y permitirá obtener un 10% de descuento pagando con tarjetas Visa BNA, con un tope de reintegro de $3.000.

La iniciativa surge de una acción conjunta entre el Banco Nación, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la plataforma Entradaweb, y está destinada a quienes quieran asistir tanto al Acto Central como a la Repetición del espectáculo.

Según se informó oficialmente, el descuento se aplicará exclusivamente sobre las entradas con valores correspondientes al público nacional y turistas extranjeros.

Cuánto cuestan las entradas para mendocinos

Para el Acto Central, los precios serán:

Malbec: $42.000

Cabernet Sauvignon: $28.000

Chardonnay: $21.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

Tempranillo 1 y 5: $28.000

Bonarda: $14.000

En tanto, los valores para la Repetición serán:

Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Bonarda: $11.000

Precios para turistas nacionales y extranjeros

Para el Acto Central, las entradas tendrán los siguientes valores:

Malbec: $70.000

Cabernet Sauvignon: $50.000

Chardonnay: $45.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000

Tempranillo 1 y 5: $50.000

Bonarda: $45.000

Mientras que para la Repetición, los precios serán:

Malbec: $56.000

Cabernet Sauvignon: $42.000

Chardonnay: $39.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000

Tempranillo 1 y 5: $42.000

Bonarda: $39.000

Canje de entradas

Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo, inclusive.

Desde la organización indicaron que los puntos de canje serán informados en los próximos días.