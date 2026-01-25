Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: cómo comprar entradas con descuento

La promoción permitirá acceder a entradas del Acto Central y la Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La venta será online y con cupos limitados.
Los clientes del Banco Nación Argentina podrán acceder a un beneficio especial para la compra de entradas de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.
La promoción estará vigente únicamente este sábado 24 de enero, de 17 horas a 20 horas, y permitirá obtener un 10% de descuento pagando con tarjetas Visa BNA, con un tope de reintegro de $3.000.
La iniciativa surge de una acción conjunta entre el Banco Nación, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la plataforma Entradaweb, y está destinada a quienes quieran asistir tanto al Acto Central como a la Repetición del espectáculo.
Según se informó oficialmente, el descuento se aplicará exclusivamente sobre las entradas con valores correspondientes al público nacional y turistas extranjeros.
Cuánto cuestan las entradas para mendocinos
Para el Acto Central, los precios serán:
- Malbec: $42.000
- Cabernet Sauvignon: $28.000
- Chardonnay: $21.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000
- Tempranillo 1 y 5: $28.000
- Bonarda: $14.000
En tanto, los valores para la Repetición serán:
- Malbec: $28.000
- Cabernet Sauvignon: $21.000
- Chardonnay: $14.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000
- Tempranillo 1 y 5: $21.000
- Bonarda: $11.000
Precios para turistas nacionales y extranjeros
Para el Acto Central, las entradas tendrán los siguientes valores:
- Malbec: $70.000
- Cabernet Sauvignon: $50.000
- Chardonnay: $45.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $63.000
- Tempranillo 1 y 5: $50.000
- Bonarda: $45.000
Mientras que para la Repetición, los precios serán:
- Malbec: $56.000
- Cabernet Sauvignon: $42.000
- Chardonnay: $39.000
- Tempranillo 2, 3 y 4: $49.000
- Tempranillo 1 y 5: $42.000
- Bonarda: $39.000
Canje de entradas
Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo, inclusive.
Desde la organización indicaron que los puntos de canje serán informados en los próximos días.